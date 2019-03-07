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Где в эти выходные в Кыргызстане можно будет отведать масленичных блинов

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- ВБ
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8-10 марта 2019 года в Кыргызской Республике пройдут празднования Масленицы. Посольство Российской Федерации в Бишкеке, Генеральное консульство в Оше и организации российских соотечественников приглашают всех желающих на народные гулянья с угощениями в столице и других городах страны:

8 марта (пятница) г.Кызыл-Кия – в 11.00, центральная площадь.

9 марта (суббота) г.Джалал-Абад – в 11.00, ул.Ж.Бакиева, д.27.

10 марта (воскресенье)

г.Бишкек – в 12.00, ул.Пушкина, д.78.

г.Ош – в 13.00, ул.Бобулова,72 (Российский центр науки и культуры).

г.Кара-Балта – в 11.00, ул.Рабочая, д.8, перед "Красным крестом".

г.Каракол – в 13.00, площадь им.Ч.Айтматова.

г.Талас – в 12.00, ул. Б.Батыра, 295.

г.Кант – в 11.00, ул.Абдраимова, 74.

с.Ленинское – в 11.00, центральная площадь села.

с.Панфиловское – в 11.00, площадь им.А.Осмонова.

"История возникновения этого древнего славянского праздника уходит своими корнями в глубокую старину. Он пришел к нам из времен языческой культуры и сохранился в нашей истории после принятия христианства.

В основе праздника лежат веселые проводы зимы, ожидание близких теплых дней, весеннего обновления природы, и потому масленичный блин символизирует собой теплое весеннее солнце. Старинная традиция предписывает всю эту неделю радоваться жизни – прощать обиды, навещать родственников, устраивать гулянья и угощать гостей блинами. В народе хранится поверье: для того, чтобы в семье царили любовь и взаимопонимание, а с соседями мир – нужно хорошо отдохнуть в эти дни.

Дорогие друзья!

Примите самые искренние и сердечные поздравления с щедрой, широкой Масленицей!

Пусть этот светлый и радостный праздник принесет в каждый дом согласие, любовь и доброту! Пусть ваши добрые дела и начинания будут всегда успешны, пусть воплотятся в жизнь самые заветные мечты! Крепкого всем здоровья, мира, радости, благополучия и счастья!" - желает Посольство РФ в КР.


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URL: https://www.vb.kg/377135
Теги:
посольство, праздник, Россия, Кыргызстан
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