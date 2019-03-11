Садыр Жапаров похоронил мать и побывал на могиле отца

Экс-депутата Садыра Жапарова выпустили из колонии проводить в последний путь свою мать. Более того, политик побывал и на могиле отца. О том, что Жапарову разрешат проститься с матерью, ранее редакции VB.KG сообщил адвокат политика Шарабидин Токтосунов.

Пока бывший парламентарий шел к могиле отца, читал Коран, на него были направлены камеры нескольких мобильных телефонов. Одна из записей появилась в Сети. Рядом с Жапаровым мелькает Камчыбек Ташиев.

Отметим, в сентябре 2017 года Садыру Жапарову не позволили присутствовать на похоронах отца.

Напомним, дело экс-депутата Садыра Жапарова по вновь открывшимся обстоятельствам пересмотрят в Верховном суде, так как четверо свидетелей уже поменяли свои показания.

Садыр Жапаров находится под стражей с 25 марта 2017 года. В отношении него было возбуждено дело по ст. 227 "Захват заложника", 341 "Применение насилия в отношении представителя власти", 113 "Угроза убийством" и 234 "Хулиганство" УК КР.

Согласно следствию, 7 октября 2013 года во время акции протеста в Караколе по вопросу "Кумтора" митингующие взяли в заложники главу Иссык-Кульской обладминистрации Эмилбека Каптагаева. По показаниям свидетелей, организатором этого митинга был Садыр Жапаров, который руководил всем дистанционно.