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Садыр Жапаров похоронил мать и побывал на могиле отца

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- Бакыт Стамов
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Экс-депутата Садыра Жапарова выпустили из колонии проводить в последний путь свою мать. Более того, политик побывал и на могиле отца. О том, что Жапарову разрешат проститься с матерью, ранее редакции VB.KG сообщил адвокат политика Шарабидин Токтосунов.

Пока бывший парламентарий шел к могиле отца, читал Коран, на него были направлены камеры нескольких мобильных телефонов. Одна из записей появилась в Сети. Рядом с Жапаровым мелькает Камчыбек Ташиев.

Отметим, в сентябре 2017 года Садыру Жапарову не позволили присутствовать на похоронах отца.

Напомним, дело экс-депутата Садыра Жапарова по вновь открывшимся обстоятельствам пересмотрят в Верховном суде, так как четверо свидетелей уже поменяли свои показания.

Садыр Жапаров находится под стражей с 25 марта 2017 года. В отношении него было возбуждено дело по ст. 227 "Захват заложника", 341 "Применение насилия в отношении представителя власти", 113 "Угроза убийством" и 234 "Хулиганство" УК КР.

Согласно следствию, 7 октября 2013 года во время акции протеста в Караколе по вопросу "Кумтора" митингующие взяли в заложники главу Иссык-Кульской обладминистрации Эмилбека Каптагаева. По показаниям свидетелей, организатором этого митинга был Садыр Жапаров, который руководил всем дистанционно.


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URL: https://www.vb.kg/377143
Теги:
ГСИН, Садыр Жапаров, похороны, Кыргызстан
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Комментарии
Тунгуч
11.03.2019, 10:27

Жалко человека..родители умерли с мыслью о сыне...по человечески жалко...виноват ли он или не виноват это другая история...Жалко что родители не увидели его на свободе...отдельное спасибо кто разрешил ему выехать на похороны..поступили по человечески.

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Ара
11.03.2019, 11:49

Мама это святое! Никто не застрахован от этого. Нынешняя власть правильно сделали, что разрешив попрощаться с матерью. Жаль что когда отец умер, не дали быть с мамой

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Кара
11.03.2019, 12:36

Ара

Мама это святое! Никто не застрахован от этого. Нынешняя власть правильно сделали, что разрешив попрощаться с матерью. Жаль что когда отец умер, не дали быть с мамой

Согласен. Но если власть такая гуманная тогда всем осужденным нужно в таких случаях такие возможности давать, и  не только  именитым заключенным. Это факт еще раз показывает, что законы не для всех писаны, вот с таких казалось бы человеческих скашух  начинается бардак и беспридел.

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жек
11.03.2019, 14:14

В прошлый раз Атамбаев просто не дал посетить когда умер его отец. Но сейчас то его мама умер но отпустили в данный момент власть гуманнее чем во время АША 

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Юрист
11.03.2019, 14:44

Кто бы не разрешил ему (проводить в последний путь Маму) - молча, без слов, достойный поступок

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Бишкек
11.03.2019, 15:45

Эркек и Жигит Жапаров!!! Молодцы кто отпустил достойный поступок!!! Жаль что при жизни она его не увидела(((( Сабр!!!

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Мика Мамаев
11.03.2019, 15:46
Карма: +163
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 241
Минусов: 78
Комментариев: 243

Уважаю Жапарова,,,,, молодец,,,но и ради справедливости надо потребовать,чтоб всем(кроме маньяков) разрешили в таком случае,,,,а не избирательно

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