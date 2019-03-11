В сарае собственного дома повесился школьник

8 марта в селе Мады Кара-Суйской района покончил с собой ученик 11-го класса. Информацию об этом сообщили VB.KG в УВД Ошской области.

Отмечается, что 8 марта в УВД Кара-Суйского района поступило сообщение о том, что в сарае собственного дома найден повешенным подросток. На место выехала следственная группа, которая подтвердила факт суицида. На теле парня других насильственных следов, кроме как от веревки на шее, обнаружено не было.

Выяснилось, что подросток учился в 11-ом классе, проблем с учебой не было. Был спокойным учеником. Жил с дедушкой, так как его родители находятся в России на заработках.

По словам дедушки, его внук повесился без всяких причин, предсмертной записки не оставил. Опекун отказался проводить судмедэкспертизу.

В настоящее время милиция проводит проверку по факту смерти школьника. Устанавливаются причины – в связи с чем несовершеннолетний мог свести счеты с жизнью.