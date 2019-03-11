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ГНС опубликует имена чиновников, которые не сдают налоговую декларацию

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- ВБ
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Государственная налоговая служба при Правительстве Кыргызской Республики призывает государственных и муниципальных служащих своевременно до 1 апреля сдать Единую налоговую декларацию, сообщает пресс-служба ведомства.

Государственные и муниципальные служащие должны заполнить и представить декларацию только в электронном виде в налоговый орган по месту прописки. Это значительно облегчит не только процедуру заполнения и подачи декларации, но и ее обработку.

После истечения установленного законом срока ГНС начнет публиковать список государственных и муниципальных служащих, несвоевременно представивших Единую налоговую декларацию, который будет передан также в органы прокуратуры.

Напомним, что кроме государственных и муниципальных служащих, до 1 апреля текущего года налоговую декларацию обязаны представить индивидуальные предприниматели (в том числе уплачивающие налог на патентной основе), физические лица, имеющие в собственности движимое (транспорт), недвижимое имущество (квартиры и дома) и земельный участок (за исключением владельцев приусадебных участков), а также крестьянские и фермерские хозяйства, осуществляющие деятельность без образования юридического лица.

Более подробную информацию можно получить в местных налоговых органах, а также в Call-центре ГНС по номеру 194 или на сайте www.sti.gov.kg.


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URL: https://www.vb.kg/377156
Теги:
Генеральная прокуратура, ГНС, прокуратура, декларация, коррупция, налоги, Кыргызстан
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Комментарии
Жылдызбек Жуманов
11.03.2019, 13:34
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Их надо срочно обследовать пока они не перевели свои средства и имущество другим.

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