ГНС опубликует имена чиновников, которые не сдают налоговую декларацию

Государственная налоговая служба при Правительстве Кыргызской Республики призывает государственных и муниципальных служащих своевременно до 1 апреля сдать Единую налоговую декларацию, сообщает пресс-служба ведомства.

Государственные и муниципальные служащие должны заполнить и представить декларацию только в электронном виде в налоговый орган по месту прописки. Это значительно облегчит не только процедуру заполнения и подачи декларации, но и ее обработку.

После истечения установленного законом срока ГНС начнет публиковать список государственных и муниципальных служащих, несвоевременно представивших Единую налоговую декларацию, который будет передан также в органы прокуратуры.

Напомним, что кроме государственных и муниципальных служащих, до 1 апреля текущего года налоговую декларацию обязаны представить индивидуальные предприниматели (в том числе уплачивающие налог на патентной основе), физические лица, имеющие в собственности движимое (транспорт), недвижимое имущество (квартиры и дома) и земельный участок (за исключением владельцев приусадебных участков), а также крестьянские и фермерские хозяйства, осуществляющие деятельность без образования юридического лица.

Более подробную информацию можно получить в местных налоговых органах, а также в Call-центре ГНС по номеру 194 или на сайте www.sti.gov.kg.