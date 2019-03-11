Суд оправдал кыргызстанца, обвиняемого в подготовке теракта в Стокгольме

Районный суд Швеции оправдал Атабека Абдуллаева по двум статьям обвинения: подготовка теракта и финансирование терроризма. На сайте окружного суда Сольна сообщается, что не предоставлено достаточно доказательств вины кыргызстанца. Тем не менее Абдуллаев по-прежнему находится под стражей.

В чем обвиняют Абуллаева

Власти Швеции задержали 39-летнего Атабека Абдуллаева весной 2019 года. По версии следствия, он вместе еще с пятью сообщниками (все они выходцы из Узбекистана) участвовал в подготовке серии терактов от имени террористической организации "Исламское Государство" (запрещена в Кыргызстане, России и в других странах). Целью террористов должны были стать крупный торговый центр и вокзал Стокгольма.

Издание Еxpressen со ссылкой на материалы суда сообщает, что главный подозреваемый Давид Идриссон (прежнее имя Фархад Ташмухаммедов) собрал 560 кг гипохлорита кальция, 100 кг гидроксида калия и 50 литров 96% -ной серной кислоты, чтобы изготовить взрывное устройство.

По версии следствия Атабек Абдуллаев и еще четверо выходцев из Узбекистана помогали Идрисову в подготовке теракта.

Приговор

Судебные слушания начались в январе и завершились 8 марта 2019 года. По данным издания Еxpressen самое жесткое наказание получил Давид Идриссон – он получил срок 7 лет лишения свободы и будет выслан из страны после отбытия наказания, с пожизненным запретом на въезд в Швецию.

Атабек Абдуллаев оправдан по обоим статьям обвинения – подготовка теракта и финансирование терроризма и приговорен к одному месяцу лишения свободы за использование фальшивых записей (дело не связано с основным обвинением).

За несколько дней до оглашения приговора суд освободил Абдуллаева из-под стражи, однако по данным шведских СМИ Абдуллаев вновь находится в заключении, так как власти решают вопрос о его возможной депортации. Хотя суд отклонил прошение прокурора о высылке кыргызстанца, расследование полиции продолжается.

Также по данному делу проходят 30 летний Бахтияр Умаров. Его судят за использование фальшивых записей и финансирование терроризма. Осужден на 6 месяцев, не выслан из страны. Имена еще трех мужчин не называют. Они получили от 4 до 6 месяцев лишения свободы без последующей депортации.

В МИД КР VB.KG сообщили, что в курсе этого судебного разбирательства и оказывают Атабеку Абдуллаеву необходимую помощь. Внешнеполитическое ведомство пообещало позже предоставить более подробную информацию.