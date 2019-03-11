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Суд оправдал кыргызстанца, обвиняемого в подготовке теракта в Стокгольме

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- Екатерина Улитина
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Районный суд Швеции оправдал Атабека Абдуллаева по двум статьям обвинения: подготовка теракта и финансирование терроризма. На сайте окружного суда Сольна сообщается, что не предоставлено достаточно доказательств вины кыргызстанца. Тем не менее Абдуллаев по-прежнему находится под стражей.

В чем обвиняют Абуллаева

Власти Швеции задержали 39-летнего Атабека Абдуллаева весной 2019 года. По версии следствия, он вместе еще с пятью сообщниками (все они выходцы из Узбекистана) участвовал в подготовке серии терактов от имени террористической организации "Исламское Государство" (запрещена в Кыргызстане, России и в других странах). Целью террористов должны были стать крупный торговый центр и вокзал Стокгольма.

Издание Еxpressen со ссылкой на материалы суда сообщает, что главный подозреваемый Давид Идриссон (прежнее имя Фархад Ташмухаммедов) собрал 560 кг гипохлорита кальция, 100 кг гидроксида калия и 50 литров 96% -ной серной кислоты, чтобы изготовить взрывное устройство.

По версии следствия Атабек Абдуллаев и еще четверо выходцев из Узбекистана помогали Идрисову в подготовке теракта.

Приговор

Судебные слушания начались в январе и завершились 8 марта 2019 года. По данным издания Еxpressen самое жесткое наказание получил Давид Идриссон – он получил срок 7 лет лишения свободы и будет выслан из страны после отбытия наказания, с пожизненным запретом на въезд в Швецию.

Атабек Абдуллаев оправдан по обоим статьям обвинения – подготовка теракта и финансирование терроризма и приговорен к одному месяцу лишения свободы за использование фальшивых записей (дело не связано с основным обвинением).

За несколько дней до оглашения приговора суд освободил Абдуллаева из-под стражи, однако по данным шведских СМИ Абдуллаев вновь находится в заключении, так как власти решают вопрос о его возможной депортации. Хотя суд отклонил прошение прокурора о высылке кыргызстанца, расследование полиции продолжается.

Также по данному делу проходят 30 летний Бахтияр Умаров. Его судят за использование фальшивых записей и финансирование терроризма. Осужден на 6 месяцев, не выслан из страны. Имена еще трех мужчин не называют. Они получили от 4 до 6 месяцев лишения свободы без последующей депортации.

В МИД КР VB.KG сообщили, что в курсе этого судебного разбирательства и оказывают Атабеку Абдуллаеву необходимую помощь. Внешнеполитическое ведомство пообещало позже предоставить более подробную информацию.


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URL: https://www.vb.kg/377157
Теги:
приговор, суд, Швеция, терроризм, теракт, Кыргызстан, Атабек Абдуллаев
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Комментарии
Нублин
11.03.2019, 12:36

Не смогли доказать не значит невиновен. Что все эти бородатые делали в Швеции?

-1
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Иля
11.03.2019, 13:30

Ну и слава богу что опровдали репутации Кыргызстана это дело привело бы болшую трещину.

0
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312
11.03.2019, 15:35

Нублин

Не смогли доказать не значит невиновен. Что все эти бородатые делали в Швеции?

Узбеки (с их слов) скрывались от гнёта Центрально Азиатского режима, якобы тут им угрожает смертельная опасность (сказали, что всех верущих как они тут убивают). Тот который наш - работал там, скентовался с узбеками, которые присылали ему ИГИЛовские видосы с обезглавливанием, помогал делать денежные переводы в Сирию, отравлял Шведские леса, выливая в них хлор. В общем, достойный представитель нашей страны на международной арене. Думаю, можно его послом в Швеции сделать.

0
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