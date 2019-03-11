Парковка перед рынком "Мадина". Незаконна и вредит экологии?

По улице Алма-Атинской (в направлении с юга на север, не доезжая до рынка "Мадина") некие люди организовали парковку прямо на газоне, на обочине дороги.

В этой связи 2 вопроса:

1. За парковку берут оплату, но при этом каких-либо знаков о парковке, тем более платной нет.

2. Больше всего возмущает то, что из-за парковки газон весь вытоптан. Если раньше там росла хоть какая-то трава, то теперь в основном грязь, которая при высыхании выносится колёсами машин на проезжую часть и превращается в пыль. Есть опасения, что уплотнение почвы вокруг деревьев в данном месте приведёт к их высыханию.

Городские власти много говорят о необходимости бороться с загрязнением воздуха в городе. Очевидно муниципалитет не придает значения вопросу сохранения и увеличения площади газонов. Просим соответствующие органы разобраться с законностью парковки и навести порядок на данном участке.

Народную новость прислала Аня