Лжесотрудник АКС ГКНБ пытался вывезти трубы со склада хранения ТЭЦ Бишкека

7 марта 2019 года в ходе оперативно-розыскных мероприятий, задержан гражданин КР Давлатбек уулу Ильяз, 1995 г.р., который, представляясь сотрудником АКС, используя поддельное удостоверение сотрудника АКС ГКНБ, намеревался незаконно вывезти металлические трубы из склада хранения ТЭЦ г.Бишкек.

Данный факт зарегистрирован в АИС ЕРПП по признакам преступления, предусмотренного ст.200 "Кража " УК КР.

Задержанный водворен в ИВС ГУВД Чуйской области. Ведется следствие, сообщает пресс-служба ГКНБ.

Отмечается, что выявленное поддельное удостоверение сотрудника АКС является полностью идентичным (номер серии, Ф.И.О., должность, сроки действия, печати, подпись руководителя) тому, которое было изъято 20 февраля 2019 года у задержанного гражданина КР Мураталиева Нурбека, 1980 г.р.

Мураталиев Нурбек, представляясь сотрудником АКС, намеревался незаконно провести проверку финансово-хозяйственной деятельности в дорожно-эксплуатационного управления Регионального отдела №3 по Таласской области Департамента дорожного хозяйства при Министерстве транспорта и дорог КР.

АКС ГКНБ просит всех пострадавших граждан от данных лиц, а также подозрительных лиц, которые проводят необоснованные проверки, обратиться в дежурную службу по телефону: (0312) 66-04-75 и в территориальные управления (телефоны доверия), работающие в круглосуточном режиме:

• Чуйская область (0312) 54-07 19:

• Жалал-Абадская область: (03722) 5-60-49;

• Ошская область: (03222) 2-30-78;

• Иссык-Кульская область: (03922) 5-11-80;

• Таласская область: (03422) 5-20-43;

• Нарынская область: (03522) 5-08-49;

• Баткенская область: (03622) 5-00-33.