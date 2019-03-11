Президент поставил "неуд" совету по отбору судей

Президент Сооронбай Жээнбеков, выступая на открытии XI курултая судей, раскритиковал работу Совета по отбору судей. По словам главы государства, в этом году из 88 кандидатов на пост судей, одобренных членами совета, ему пришлось забраковать 32-х.

- Это говорит о том, что Совет по отбору судей не соблюдает предъявляемые к работе требования, при отборе кандидатов на должности судей ставку делает не на профессионализм будущих судей, а на какие-то другие критерии, - сказал президент.

Он привел пример, что к нему на стол попали документы судьи, который ранее приостановил уголовное дело человека, задержанного с 27 килограммами героина и 5 килограммами гашиша. Сооронбай Жээнбеков потребовал у членов Совета по отбору судей проводить более качественный отбор кандидатов.

Эксперт по судебной реформе, юрист и правовед Кайрат Осмонолиев считает, что почти отеческое наставление Сооронбая Жээнбекова вряд ли повлияет на качество работы Совета.

- По сути, сегодня президент поставил "двойку" членам совета по отбору судей. Возможно, он призывает их к совести, а может быть дает намек: "как вы ребята не садитесь, а в музыканты не годитесь". Может они поймут это и сами разойдутся. Но я думаю, что проблема глубже. Несколько лет назад мы работали над проектом по судебной реформе и изучали опыт Европейских стран. Например, в Италии, где судебная власть довольно сильная (они дважды осудили своего президента) в Совете по отбору судей заседают правоведы, адвокаты с огромным опытом, бывшие судьи. А у нас Совет отдали на откуп партиям и фракциям, то есть политикам. Наверное, пора менять подход, - уверен Кайрат Осмонолиев.

Он предлагает продумать изменения в действующий конституционный закон о Совете судей и изменить порядок отбора членов совета.

- Другого варианта нет, а призывать их к совести, мне кажется, бесполезно, - заключил Осмоналиев.

Эксперт напомнил, что претензии к Совету по отбору судей возникли не в первый раз. Экс-президент Алмазбек Атамбаев также давал плохую оценку их работе.