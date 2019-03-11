Лжелекарь Хашим Зайналиев напал на журналистов телеканала "Апрель". Об этом сообщает само издание.

По словам пострадавшей журналистки Юлии Кулешовой, сегодня съемочная группа телеканала отправилась в клинику лжеврача, чтобы выяснить, исполняется ли запрет суда на лечение пациентов в этом заведении.

Возле клиники журналисты обнаружили несколько припаркованных автомашин. Женщина, выходившая из центра, сообщила, что является пациенткой.

Когда журналисты попытались поговорить с Хашимом Зайналиевым, он набросился на них.

"В ответ он обозвал нас, набросился, стал выпихивать, спустил с лестницы. Мы чудом не убились, ничего себе не сломали. У меня немного болит рука, небольшие повреждения получила видеокамера", - цитирует издание Юлию Кулешову.

По данным сайта, члены съемочной группы вызвали милицию и написали заявление в милицию.

Напомним, Хашим Зайналиев привлек внимание общественности после того, как попытался провести хирургическую операцию своей пациентке. Она умерла от потери крови, и он был вынужден вызвать "Скорую". От других пациентов известно, что лекарь практикует на людях уколы неизвестных субстанций, которые сам изобретает. В феврале 2019 года суд запретил Зайналиеву заниматься любой медицинской деятельностью.

Тем не менее, в социальных сетях появляются сообщения, что он по-прежнему принимает больных и берет за свои услуги деньги.