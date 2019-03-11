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Лжелекарь Хашим Зайналиев напал на журналистов телеканала "Апрель"

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- Екатерина Улитина
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Лжелекарь Хашим Зайналиев напал на журналистов телеканала "Апрель". Об этом сообщает само издание.

По словам пострадавшей журналистки Юлии Кулешовой, сегодня съемочная группа телеканала отправилась в клинику лжеврача, чтобы выяснить, исполняется ли запрет суда на лечение пациентов в этом заведении.

Возле клиники журналисты обнаружили несколько припаркованных автомашин. Женщина, выходившая из центра, сообщила, что является пациенткой.

Когда журналисты попытались поговорить с Хашимом Зайналиевым, он набросился на них.

"В ответ он обозвал нас, набросился, стал выпихивать, спустил с лестницы. Мы чудом не убились, ничего себе не сломали. У меня немного болит рука, небольшие повреждения получила видеокамера", - цитирует издание Юлию Кулешову.

По данным сайта, члены съемочной группы вызвали милицию и написали заявление в милицию.

Напомним, Хашим Зайналиев привлек внимание общественности после того, как попытался провести хирургическую операцию своей пациентке. Она умерла от потери крови, и он был вынужден вызвать "Скорую". От других пациентов известно, что лекарь практикует на людях уколы неизвестных субстанций, которые сам изобретает. В феврале 2019 года суд запретил Зайналиеву заниматься любой медицинской деятельностью.

Тем не менее, в социальных сетях появляются сообщения, что он по-прежнему принимает больных и берет за свои услуги деньги.


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URL: https://www.vb.kg/377170
Теги:
нападение, Бишкек, Кыргызстан, медицина, журналисты, Хашим Зайналиев
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Комментарии
реалист
11.03.2019, 17:57

До каких пор вот такие мракобесы будут оставаться безнаказанными и продолжат калечить людей? У нас в государстве законы абсолютно не работают к сожалению, уровень судебной системы опустился ниже плинтуса 

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Ку ку
11.03.2019, 19:59

Журналисты должны сохранять этику и не поливать грязью во все не в попад. А этот не распускать руки куда попало. Если честно, с этого канала смотрю только проект не сахар.

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телезритель
11.03.2019, 20:18

Ну вообще-то этот канал Апрель те еще провокаторы. Постоянно лезут везде со своей камерой, даже на частную собственность, где снимать запрещено, хамят, дерзят, провоцируют. Как они сами постоянно говорят - им нужен именно скандал. Так что этот горелекарь имел полное право спустить их с лестницы. 

А вот почему он до сих пор лечит этим пусть занимаются компетентные органы. Ему же вроде запретили заниматься врачебной деятельностью. Пусть милицию им занимается. 

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