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Нацстатком КР: Цены на продукты падают, зарплаты растут. Правда, не у всех

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- Оксана Гут
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В феврале 2019 года по сравнению с предыдущим месяцем, зафиксировано снижение потребительских цен и тарифов в целом по республике на 0,2 процента. Об этом сообщает Национальный статистический комитет КР.

Правда, как следует из экспресс-информации, в то же время потребительские цены и тарифы повысились в Иссык-Кульской (на 0,1 процента), Нарынской (на 0,2 процента), Чуйской (на 0,2 процента) и Таласской (на 0,4 процента) областях.

А по сравнению с декабрем 2018 года, в феврале цены для населения были выше на всей территории республики, за исключением Ошской области и города Ош.

Максимальный прирост цен зафиксирован в Нарынской области, где стоимость на пищевые продукты и безалкогольные напитки возросла на 1,5 процента.

Значительный прирост цен зафиксирован в стране на свежие овощи (на 12,5 процента), пшено (на 5,7 процента), сливки (на 3,0 процента) и сыры (на 1,1 процента). Наряду с этим, в январе-феврале наиболее снизилась стоимость картофеля (на 10,4 процента), конины (на 2,1 процента), муки пшеничного высшего сорта (на 1,8 процента), сахара (на 1,5 процента), говядины (на 1,3 процента) и яблок (на 1,3 процента).

Подорожали алкогольные напитки и табачные изделия в сравнении с декабрем - на 3,3 процента по стране, а больше всего в Иссык-Кульской области (на 4,4 процента).

В то же время, как подсчитал Нацстатком, цены и тарифы на непродовольственные товары с начала текущего года снизились на 0,5 процента и услуги - на 0,4 процента.

В общем, с начала текущего года уровень инфляции в потребительском секторе составил 0,2 процента.

Что касается заработной платы, то по наблюдениям Нацстаткома, в январе 2019 года отмечено ее повышение (без учета малых предприятий) на предприятиях и в организациях всех видов экономической деятельности.

Правда, исключением стали предприятия и организация сферы профессиональной, научной и технической деятельности, а также прочей обслуживающей деятельности.

При этом наиболее значительное повышение темпов роста среднемесячной заработной платы отмечено в сфере информации и связи (23,5 процента), добычи полезных ископаемых (12,5 процента), в государственном управлении (8,2 процента) и обрабатывающей промышленности (7,7 процента).

Кстати, как сообщили в статистическом ведомстве, среднемесячная номинальная заработная плата одного работника в Кыргызстане за январь-февраль 2019 года составила 15 тыс. 327 сомов.


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URL: https://www.vb.kg/377175
Теги:
алкоголь, зарплата, мясо-молочная продукция, статистика, табак, тарифы, цены, Кыргызстан, Нацстатком
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Комментарии
Артур
12.03.2019, 11:04

Может у чиновников, бизнесменов, политиков, сотрудников гсбэп и прокуратуры растут доходы преступные и для них цены дешевле, но для учителя или молодого медика все дороже, а зарплаты те же. 

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Мика Мамаев
12.03.2019, 11:04
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Нацстатком- откуда вы берёте данные? Кто Вы? Что Вы? Вы точно из Кыргызстана? С вас требуют дать данные о Кыргызстане)))),,,перепроверьтесь пожалуйста,может перепутали страны????)))))))

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