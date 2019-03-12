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Закон бессилен перед лжелекарем Хашимом?

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- Екатерина Улитина
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Лжелекарь Хашим Зайналиев написал заявление в милицию на журналистов, которые приехали к нему в клинику снимать сюжет. Об этом VB.KG сообщили в пресс-службе ГУВД Бишкека.

Съемочная группа телеканала "Апрель" приехала в клинику целителя, чтобы проверить, соблюдает ли он судебный запрет на медицинскую практику. Когда сотрудники СМИ поздоровались с Хашимом Зайналиевым, он обругал их, а потом вытолкал с лестницы. В результате этого пострадало оборудование телеканала. Журналисты вызвали милицию.

- Данный факт зарегистрирован в Едином реестре преступлений и проступков по статье 89 Кодекса о проступках (Воспрепятствование законной деятельности журналистов). Начато досудебное расследование. В этот же день с заявлением на журналистов обратился Хашим Зайналиев. Это также зарегистрировано в ЕРПП по статье 190 (Нарушение неприкосновенности жилища), - прокомментировали в ГУВД столицы.

В милиции подчеркнули, что не могут начать досудебное расследование по факту нарушения Хашимом Зайналиевым судебного запрета на осуществление медицинской практики, так как решение суда не вступило в силу.

Данную информацию VB.KG подтвердили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

- Представитель Хашима Зайналиева обратился в Бишкекский гоодской суд, чтобы оспорить решение Октябрьского районного суда Бишкека о запрете заниматься медицинской деятельностью, - сказали в пресс-службе Генпрокуратуры.

Напомним, Хашим Зайналиев берет деньги с пациентов за лечение нетрадиционными методами. После нескольких громких случаев смертей его пациентов и ухудшения их состояния прокуратура обратилась в суд с требованием запретить Зайналиеву оказывать медуслуги населению. В феврале 2019 года суд удовлетворил это заявление.


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URL: https://www.vb.kg/377176
Теги:
Генеральная прокуратура, ГУВД, прокуратура, лекарства, суд, Бишкек, Кыргызстан, Хашим Зайналиев
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Комментарии
аку
12.03.2019, 12:34

они оба пиарит себя и апрель атамбаевский и это так называемый народный лже врач.

+1
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Артур
12.03.2019, 13:14

Он народный целитель, люди ходят туда, так что он должен соблюдать гигиены. А журналисты Апрель ТВ должны были соблюдать этикет журналистки. Такое ощущение что там работают базарные бабы

+1
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реалист
12.03.2019, 14:10

Люди сами тупят как можно к такому шарлатану идти на лечение,  пострадавшие от его деятельности должны были написать заявления и его должны не просто запретить, а привлечь к уголовной ответственности. Апрель наоборот молодцы что поднимают злободневную тему. Его непотопляемость наводит на мысль что у него есть крыша 

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fgh
12.03.2019, 16:21

реалист

Люди сами тупят как можно к такому шарлатану идти на лечение,  пострадавшие от его деятельности должны были написать заявления и его должны не просто запретить, а привлечь к уголовной ответственности. Апрель наоборот молодцы что поднимают злободневную тему. Его непотопляемость наводит на мысль что у него есть крыша 

Апрелцы крышка ва этого мало

0
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***
12.03.2019, 16:43

аку12.03.2019, 12:34они оба пиарит себя и апрель атамбаевский и это так называемый народный лже врач.

Я думаю Апрелю и без пиара на этом больном мошеннике могут хорошо делать свои сюжеты. 

-1
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Баха
12.03.2019, 16:49

Люди бывают разные, и к таким шарлатанам ходят, так как либо не имеют веру в здравоохранение, либо не имеют возможности лечится по доступным ценам в наших больницах. Так что нужно ужесточать законы, убирать бюрократию порождаюшую коррупцию в больницах и реформировать минздрав. Иначе вместо этого шарлатана появяться другие, и так же будут губить людей.

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Вы что?
12.03.2019, 17:46

Артур

Он народный целитель, люди ходят туда, так что он должен соблюдать гигиены. 

Какая гигиена? Он даже слова-то такого не знает - у него нет медицинского образования. 

И люди у него умирают один за другим. Это какой-то конвейер смерти, как у фашистов в концлагерях.

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