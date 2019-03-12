Закон бессилен перед лжелекарем Хашимом?

Лжелекарь Хашим Зайналиев написал заявление в милицию на журналистов, которые приехали к нему в клинику снимать сюжет. Об этом VB.KG сообщили в пресс-службе ГУВД Бишкека.

Съемочная группа телеканала "Апрель" приехала в клинику целителя, чтобы проверить, соблюдает ли он судебный запрет на медицинскую практику. Когда сотрудники СМИ поздоровались с Хашимом Зайналиевым, он обругал их, а потом вытолкал с лестницы. В результате этого пострадало оборудование телеканала. Журналисты вызвали милицию.

- Данный факт зарегистрирован в Едином реестре преступлений и проступков по статье 89 Кодекса о проступках (Воспрепятствование законной деятельности журналистов). Начато досудебное расследование. В этот же день с заявлением на журналистов обратился Хашим Зайналиев. Это также зарегистрировано в ЕРПП по статье 190 (Нарушение неприкосновенности жилища), - прокомментировали в ГУВД столицы.

В милиции подчеркнули, что не могут начать досудебное расследование по факту нарушения Хашимом Зайналиевым судебного запрета на осуществление медицинской практики, так как решение суда не вступило в силу.

Данную информацию VB.KG подтвердили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

- Представитель Хашима Зайналиева обратился в Бишкекский гоодской суд, чтобы оспорить решение Октябрьского районного суда Бишкека о запрете заниматься медицинской деятельностью, - сказали в пресс-службе Генпрокуратуры.

Напомним, Хашим Зайналиев берет деньги с пациентов за лечение нетрадиционными методами. После нескольких громких случаев смертей его пациентов и ухудшения их состояния прокуратура обратилась в суд с требованием запретить Зайналиеву оказывать медуслуги населению. В феврале 2019 года суд удовлетворил это заявление.