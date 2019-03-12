Паспорта, закупки, номера… Кто кукловодит процессами в ГРС и Минфине?

На 7-м этаже Белого дома крайне недовольны действиями главы ГРС Алины Шаиковой. Такой информацией с VB.KG поделился собственный источник из аппарата президента. Все чаще в высших эшелонах власти задаются вопросом – не пора ли "прикрыть" лавочку, которая делает медвежью услугу президенту и премьер-министру...

Последней каплей, сообщает источник, может стать скандал, развернувшийся вокруг последнего конкурса на закупку бланков для E-паспортов.

Напомним, в нем победила ЗАО "Гарсу Пасаулис" – компания с весьма сомнительной репутацией, чья материнская компания была замешана в международном коррупционном скандале. Другие участники конкурса уже выявили недостоверные данные в заявке "Гарсу Пасаулис", обратились с письмами на имя президента и заявили жалобы на результаты конкурса. По некоторым данным, ситуацией уже занялись следственные органы. Ведется проверка.

Стоит отметить и не менее сомнительный способ проведения конкурса, вернее, изучение конкурсных заявок. У одной из компаний Департамент госзакупок "не смог" принять документы, хотя они были загружены в базу. Кстати, это не первый раз, когда департамент "не смог". И ничего ему за это не было…

Кстати, когда разразился скандал, был уволен директор Госзакупок Улан Озумбеков. Официальная версия отставки несколько иная, но все прекрасно понимают, что таких совпадений не бывает… Озумбеков, кстати, бывший коллега Шаиковой – вместе работали в Минфине. И чиновник не самого высокого полета – до департамента занимал должность сотрудника (даже не начальника) Управления планирования расходов государственного сектора Министерства финансов КР. А вот ведь, занял такой пост.

Тут же всплыла скандальная информация про компанию, проводившую аудит результатов конкурса "Аудит Профи Групп". Выяснилось, что аудитором этой компании оказался заместитель директора Центрального казначейства при Министерстве финансов Нукеш Кожобергенов. К этой компании мы тоже еще вернемся.

Большие вопросы, естественно, к Алине Шаиковой. Потому что все "хвосты" по этому конкурсу и скандалам, так или иначе ведут к ней. Почему? Вот небольшая справка для наших читателей о главе ГРС и ее "команде".

ДРУЖЕСКИЕ УЗЫ

Вся карьера Алины Кавылбековны начиная с 2009 года крутится вокруг Минфина. Так, с 2009 по 2012 год она занимала должность директора "Инфо-Системы" при Минфине. В 2012 она стала замдиректора Центрального Казначейства Минфина в статусе замминистра финансов. Пробыла на этой должности до 2013 года. И после небольшого перерыва в 2014 году заняла должность председателя Государственной регистрационной службы при Правительстве КР. В конце 2017 года ее назначили директором Департамента госзакупок опять же при Минфине. А в феврале 2018 года она вновь вернулась на пост главы ГРС.

Примечательно, что также с 2009 года в околоминфиновом пространстве начинает развиваться и карьера нынешнего главы "Инфокома" Таланта Абдуллаева.

С 2009 по 2012 он вместе с Шаиковой работает в "Инфо-Системе" начальником отдела технического развития и поддержки. С июня 2012 года он становится уже техническим директором, начальником информационных систем той же "Инфо-Системы". В октябре 2012-го он уже директор "Инфо-Системы". А с 2014 года он становится директором "Инфокома". Отметим, что портал Госзакупок, не раз подвергавшийся критике, разрабатывался когда-то данной "минфиновской", а ныне "гэрээсовской" командой.

В той же области лежит карьера и Дастана Догоева. Чуть позже, с 2012 года он начинает работать начальником отдела управления проектами, замдиректора по развитию учреждений на ГП "Инфо-Система". С 2014 года он – заместитель председателя ГРС (как раз, когда пост председателя занимала Алина Шаикова). После отставки начальницы, он сам становится председателем ГРС в 2017 году, но ненадолго. 14 февраля 2018 года его отстраняют, а уже в июне 2018 он становится советником президента КР по цифровизации на общественных началах.

Все бы ничего. Хорошая карьера успешных людей. Если бы все перечисленные персоны не были бы одной дружной командой, и двое – Абдуллаев и Догоев – протеже Алины Шаиковой. И находясь в одной рабочей плоскости продолжают, скажем так, поддерживать друг друга.

Здесь следует отметить, что в настоящее время госучреждение "Инфо-Система" перешла в ведение Госкомитета информационных технологий и связи. Но человеческие связи с "Инфо-Системой" у нынешнего главы "Инфокома" – Абдуллаева – остались.

Что следует знать об "Инфокоме": он работает вроде как для граждан – на базе этого ГП разработаны такие приложения, как АИС "ЗАГС", АИС "Паспорт", онлайн-аукцион госномеров и т.д.

Все процессы на платформе "Инфокома", безусловно, взаимосвязаны. И при слаженной работе дают неплохие результаты. Настолько неплохие, что неоднократно становились объектом интереса генеральной прокуратуры и других следственных органов. И именно тогда, когда в связке работали перечисленные нами чиновники.

Приведем несколько таких примеров, ранее озвученных в СМИ со ссылкой на официальные заявления:

В 2017 году ГП "Инфоком" при ГРС закупило товары на сумму более 56,5 миллиона российских рублей. Об этом говорится в отчете Генпрокуратуры.

При этом, несмотря на то, что в конкурсе на изготовление государственных регистрационных номеров поставка товаров прописана в единичном экземпляре и договор заключен всего лишь на 1 миллион 954 тысячи 675 российских рублей, победитель тендера ООО "Типография №2" осуществило поставку оборудования и расходных материалов на общую сумму 58 миллионов 846 тысяч 453 российских рубля, которую оплатило госпредприятие.

При этом в нарушение требований Закона "О госзакупках" с учетом дополнительного приобретения товаров, не превышающих 15 процентов от стоимости договора, госпредприятие "Инфоком" необоснованно осуществило дополнительные закупки на 56 миллионов 401 тысячу 653 российских рубля.

В том же 2017 году стало известно об откровенных "недочетах" со стороны ГРС при выпуске ID-карт. Вскрылась нелицеприятная схема. "В распоряжении ИА "24.kg" оказались результаты проверки Генеральной прокуратуры исполнения закона о противодействии коррупции в Государственной регистрационной службе. Ее провели ровно год назад. В ГРС попросту не соблюдают установленные законы, завышают цены на паспорта и тратят деньги на оплату чужих налогов", – писало тогда отечественное СМИ.

Выяснилось, что в рамках грантового (!) соглашения с корейской KOICA без ратификации в Жогорку Кенеше также было подписано и другое – на приобретение у выбранной KOICA компании за счет кыргызской стороны оборудования (специальные принтеры) для выпуска 1,1 миллиона биометрических ID-карт.

"Те самые пять принтеров ГРС тоже не смогла закупить без нарушений закона. Победителем тендера признали китайскую компанию Zhenzen Emperor Technology Co., Ltd. Но Генпрокуратура выяснила, что конкурсную документацию к тендеру не разработали. В результате участники конкурса - нерезиденты Кыргызстана – при поставке товаров были незаконно освобождены от уплаты НДС, налогов сборов и таможенных пошлин. Эту ответственность возложили на ГРС. А вот для отечественных компаний пункт об уплате всех платежей почему-то оставили.

Победитель тендера – компания Zhenzen Emperor Technology Co., Ltd. – не соответствовала условиям конкурса. Ее заявку должны были отклонить, потому что компания не внесла гарантийное обеспечение конкурсной заявки в 627,7 тысячи сомов", – также писали тогда СМИ.

Так себе грант, надо сказать… По сути, налогоплательщики Кыргызстана оплатили сомнительные работы непонятной компании, выбранной корейским "благотворителем".

Идем дальше. В 2018 году Генпрокуратура возбудила уголовное дело в отношении должностных лиц ГП "Инфоком" и Государственного агентства антимонопольного регулирования (ГААР) по статьям "Злоупотребление должностным положением" и "Злоупотребление полномочиями служащими коммерческих и иных организаций" Уголовного кодекса.

Установлено, что 31 мая 2016 года ГП "Инфоком", согласуя с ГААР, незаконно завысило стоимость изготовления одного автомобильного номера на 32,6 сома. Справедливости ради отметим, что из предприимчивой команды участвовали на тот момент только двое – зампредседатель Дастан Догоев и директор ГП "Инфоком" Талант Абдуллаев.

По версии следствия, в результате по завышенному тарифу руководителю центра по изготовлению номерных знаков выплачена заработная плата за месяц в сумме 240 тысяч 608 сомов, а техническим работникам в размере 163 тысяч 712 сомов.

10 ноября 2016 года был утвержден другой тариф, по которому стоимость изготовления одного номерного знака также была завышена на 9,5 сома. Таким образом, с владельцев авто с мая 2016 года по декабрь 2017 года незаконно получено 6 миллионов 158 тысяч 294 сома.

И это лишь немногие моменты в работе "схемы", которые заинтересовали Генеральную прокуратуру. Кстати, обо всем этом в курсе в парламенте Кыргызстана, да, собственно говоря, во всех следственных и надзорных структурах. Но все дела, заведенные по факту нарушений в ГРС и его подведомственном предприятии, почему-то пылятся на полках или в сейфах в чьих-то кабинетах.

АУДИТ-ШМАУДИТ

А куда смотрели аудиторские компании, которые обязаны проверять все подобные сделки и конкурсы, тендеры? Вот здесь давайте вспомним про опыт работы наших героев в Минфине и Центральном Казначействе Министерства финансов (а именно это ведомство курирует аудиторские компании) и про компанию "Аудит Профи Групп". Также напомним, что замдиректор ЦК Минфина Нукеш Кожобергенов является нелицензированным аудитором этой компании. Но кого это смущает, когда сотрудник – по совместительству такой высокий чиновник курирующего ведомства.

Эта компания, отметим, выигрывала многие тендеры на проверку государственных компаний и их сделок. Причем делала это, по заявлению конкурентов, не без давления сверху и демпингуя цены. Что ни конкурс, так "Аудит Профи Групп" заявляет минимальные 300 тысяч сомов. Что с учетом объема работы, затрат, утверждали другие претенденты на эти заказы, просто невозможно. Но при этом, несмотря на низкую стоимость работ, многие "заказчики" остались недовольны проведенным аудитом. В результате чего "Аудит Профи Групп" была внесена в черный список. Правда, потом каким-то волшебным образом из него вышла – якобы по решению суда. Почему волшебным? Потому что доказательства непрофессионализма аудиторов были железобетонные, но, видимо, юристы – представители Департамента закупок при Минфине КР, которые и были оппонентами аудиторов на том судебном разбирательстве, так "хотели", что проиграли…

Напомним, опять же, что одним из главных аудиторов "Аудит Профи Групп" является замдиректора Центрального Казначейства Министерства финансов, где раньше работала и наша главная героиня – Алина Шаикова.

К слову, "Аудит Профи Групп" всеми силами рвалась заполучить и контракт на аудит "Безопасного Города", но не вышло. А вот с E-паспортами опять же волшебным образом все сложилось, как надо.

Один момент… Эти аудиторы опять в черном списке Департамента госзакупок. Правда, оказались они там уже после того, как был назначен новый директор.

ГДЕ ШАРИК?

Помните базарную игру с шариком? Вот несколько стаканов, перевернутых вверх дном. Под одним из них – шарик. Ахаляй-махаляй, рыночный шулер делает несколько движений, и ты вроде как должен запомнить, под какую из чашек убежал шарик, но… проигрываешь. Именно такая аналогия приходит на ум, когда смотришь на всю ситуацию, связанную с ГРС, ГП "Инфоком", всякими аудиторами и казначеями… Где шарик? Вроде бы – вот он, и есть все возможности его поймать, а он опять оказывается под другой чашкой. И никто ничего не может поделать. Ни Генеральная прокуратура, которая все возбуждает и возбуждает дела, а они дальше никого не "возбуждают", и так и валяются неприкаянные.

Неоднократно о вопиющей ситуации говорили в стенах парламента и народные избранники. Но они, депутаты Жогорку Кенеша, здесь выглядят как те болванчики, которые все кричат, кричат о беспределе, о коррупции, требуют отчетов, ответов, действий, но в ответ – тишина. Шарик опять под другой чашкой.

Еще одна пафосная аналогия – если звезды зажигаются, значит, это кому-то нужно. Вопрос теперь о наших "мальчиках" – если они так себя ведут, и настолько, судя по всему, уверены в своей безнаказанности, кому это нужно?

Было бы весьма интересно, подними на следующем Совбезе высшее руководство страны этот вопрос. Глядишь, лицо "рыночного шулера" и появится публике. Со всеми его шариками и чашками.

Редакция же в свою очередь направляет запросы в следственные органы о судьбе тех самых уголовных дел. Мы и впредь будем отслеживать ситуацию с "шариком". Глядишь, да и угадаем, под какой он чашкой.