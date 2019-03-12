Судебное разбирательство по делу о коррупции на ТЭЦ еще не началось

Их всех надо посадит без каких либо разбирательств либо они слишком затянулись видно же что они заставили народ замерзнуть зимой.
Уголовное дело по обвинению С.Дж. Исакова, Ж.Ж. Сатыбалдиева, О.М. Артыкбаева, А.Р. Калиева, С.А. Авазова, Ж.М. Назарова, Т.Н. Бримкулова, О.В. Лавровой находится в производстве Свердловского районного суда города Бишкек. Им инкриминируется совершение деяний в виде коррупции и злоупотреблении должностным положением, повлекшим причинение ущерба государственному бюджету на сумму 5 439 527 482 (пять миллиардов четыреста тридцать девять миллионов пятьсот двадцать семь тысяч четыреста восемьдесят два) сома, сообщает пресс-служба Верховного суда КР.
По данному уголовному делу состоялись предварительные слушания, которые проходят в закрытом судебном заседании. Это отвечает требованиям пункта 1 части 1 статьи 270 Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики, а также соответствует части 1 статьи 275 этого же Кодекса.
В связи с заявленными стороной защиты обвиняемых ходатайствами об изменении меры пресечения, о возвращении уголовного дела прокурору, исключении недопустимых доказательств по делу, судебные заседания откладывались и объявлялись перерывы для надлежащего ознакомления и формирования оценки сторон. В удовлетворении указанных ходатайств судом было отказано.
Необходимо отметить, что рассмотрение дела по существу еще не начиналось.