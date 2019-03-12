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Судебное разбирательство по делу о коррупции на ТЭЦ еще не началось

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- ВБ
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Уголовное дело по обвинению С.Дж. Исакова, Ж.Ж. Сатыбалдиева, О.М. Артыкбаева, А.Р. Калиева, С.А. Авазова, Ж.М. Назарова, Т.Н. Бримкулова, О.В. Лавровой находится в производстве Свердловского районного суда города Бишкек. Им инкриминируется совершение деяний в виде коррупции и злоупотреблении должностным положением, повлекшим причинение ущерба государственному бюджету на сумму 5 439 527 482 (пять миллиардов четыреста тридцать девять миллионов пятьсот двадцать семь тысяч четыреста восемьдесят два) сома, сообщает пресс-служба Верховного суда КР.

По данному уголовному делу состоялись предварительные слушания, которые проходят в закрытом судебном заседании. Это отвечает требованиям пункта 1 части 1 статьи 270 Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики, а также соответствует части 1 статьи 275 этого же Кодекса.

В связи с заявленными стороной защиты обвиняемых ходатайствами об изменении меры пресечения, о возвращении уголовного дела прокурору, исключении недопустимых доказательств по делу, судебные заседания откладывались и объявлялись перерывы для надлежащего ознакомления и формирования оценки сторон. В удовлетворении указанных ходатайств судом было отказано.

Необходимо отметить, что рассмотрение дела по существу еще не начиналось.


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URL: https://www.vb.kg/377181
Теги:
Верховный суд, коррупция, суд, Кыргызстан, безТЭЦ, Айбек Калиев, уголовное дело, Салайдин Авазов, Жанторо Сатыбалдиев, Ольга Лаврова, Сапар Исаков, ТЭЦ
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Комментарии
Белла
12.03.2019, 15:33

Их всех надо посадит без каких либо разбирательств либо они слишком затянулись видно же что они заставили народ замерзнуть зимой.

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Болотбек
12.03.2019, 15:43

Весь народ знает,что ТВЕА к аварии никакого отношения не имеет и что авария произошла на старом,именно на старом,а не на модернизированном, оборудовании. И почему это закрытое судебное заседание. Они что проходят по статье изнасилование,когда потерпевшие не желает широкой огласки или может там есть государственная тайна?

На днях же сказали,что судебные процессы будут проходить открыто и под видеозапись. Или это было сказано так,для народа.

Белла

Их всех надо посадит без каких либо разбирательств либо они слишком затянулись видно же что они заставили народ замерзнуть зимой.

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Бакыт
12.03.2019, 15:43

Посадить их будет мало, надо конфисковать у них имущество и выплатить внешний долг государство.  Аморальные уроды... 

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Ира
12.03.2019, 15:47

Место Исакова и Атамбаева в тюрьме там уже для них освободили место а Атамбаев уже и сам должен был туда заехать что бы на него средств и нервов не тратить. Он уже деньги то потратил но вот нерв пусть сбережот и сам пойдет сядит! 

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Люли
12.03.2019, 16:23

ТБЕА иммет или нет не знаю то что наши коррупционеры своровали это точно надо просто сажать их.

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Не надо врать!
12.03.2019, 17:35

Болотбек

Весь народ знает,что ТВЕА к аварии никакого отношения не имеет и что авария произошла на старом,именно на старом,а не на модернизированном, оборудовании. ..

Хватить пудрить людям мозги! Все уже давно знают, что авария произошла из-за несоответствия мощности нового оборудования возможностям старого оборудования. Проект модернизации надо было сначала разработать, а не хапать быстрей денежку в надежде, что как-нибудь обойдётся.

Если на "Запорожец" поставить двигатель от реактивного самолёта, то тоже произойдёт авария - "Запорожец" развалится на первой же секунде "полёта".

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