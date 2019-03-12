Судебное разбирательство по делу о коррупции на ТЭЦ еще не началось

Уголовное дело по обвинению С.Дж. Исакова, Ж.Ж. Сатыбалдиева, О.М. Артыкбаева, А.Р. Калиева, С.А. Авазова, Ж.М. Назарова, Т.Н. Бримкулова, О.В. Лавровой находится в производстве Свердловского районного суда города Бишкек. Им инкриминируется совершение деяний в виде коррупции и злоупотреблении должностным положением, повлекшим причинение ущерба государственному бюджету на сумму 5 439 527 482 (пять миллиардов четыреста тридцать девять миллионов пятьсот двадцать семь тысяч четыреста восемьдесят два) сома, сообщает пресс-служба Верховного суда КР.

По данному уголовному делу состоялись предварительные слушания, которые проходят в закрытом судебном заседании. Это отвечает требованиям пункта 1 части 1 статьи 270 Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики, а также соответствует части 1 статьи 275 этого же Кодекса.

В связи с заявленными стороной защиты обвиняемых ходатайствами об изменении меры пресечения, о возвращении уголовного дела прокурору, исключении недопустимых доказательств по делу, судебные заседания откладывались и объявлялись перерывы для надлежащего ознакомления и формирования оценки сторон. В удовлетворении указанных ходатайств судом было отказано.

Необходимо отметить, что рассмотрение дела по существу еще не начиналось.