В Чуйской области парень получил условный срок за кражу 16-летней невесты

Житель села Кенеш Чуйской области получил условный срок за кражу 16-летней невесты. Судебное решение опубликовано на сайте Верховного суда.

В ноябре 2018 года 22-летний парень украл 16-летнюю девушку, проживающую в соседнем селе, чтобы жениться. В суде он заявил, что избранница сама попросила ее украсть, и к тому же соврала ему, что ей уже 19.

Потерпевшая с этим не согласна. Она заявила, что не планировала свадьбы с похитителем. Они познакомились в социальной сети Инстаграм. За несколько месяцев знакомства встретились всего раз в селе Беловодское. На свидание девушка пришла с подругой, и встреча длилась недолго. Через несколько дней молодой человек отправил ей сообщение с предложением руки и сердца. Девушка отказалась и попросила прекратить общение, но парень проявил настойчивость, и в конце концов школьница согласилась встретиться еще раз. Пока они стояли на улице, к ним подъехала машина, "жених" силой затолкал девушку в автомобиль и увез к себе домой.

Выяснилось, что парень несколько дней планировал похищение. Его друзья и брат согласились помочь, так как думали, что девушка не против. Они наняли такси, и пока приятель беседовал с "невестой", они ждали за поворотом. Выбрав подходящий момент, подъехали и забрали пару. По их словам, девушка не сопротивлялась.

Правда уже через час за школьницей приехала мама и забрала ее домой, а неудавшегося жениха в этот же день задержали милиционеры. Парень провел под арестом несколько месяцев. 8 февраля 2019 года по решению суда его освободили в зале суда. Суд приговорил похитителя к 5 годам лишения свободы, посчитав наказание условным, с испытательным сроком на 1 год.