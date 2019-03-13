Не Кыргызстан, а Гейстан. Депутат возмущена маршем с участием ЛГБТ

Если сегодня мы не примем мер, Кыргызстан превратится в "Гейстан", заявила на заседании Жогорку Кенеша депутат Жылдыз Мусабекова.

- 8 марта в Бишкеке прошел первый гей-парад в Центральной Азии. Это втоптало в грязь наши традиции и культуру, легло тенью на все 6 млн населения. Эти люди использовали в своей символике личность Курманжан Датки, и это недопустимо, - сказала Мусабекова.

Депутат потребовала, чтобы последствие данного марша обсудили на заседании Жогорку Кенеша в присутствии министра внутренних дел.

Алмазбек Эргешов поддержал коллегу и сказал, что произошедшее нужно обсудить в стенах Парламента, так как произошедший марш имел большой резонанс в обществе.

Напомним, 8 марта в Бишкеке прошел марш в защиту прав женщин, организованный феминистскими организациями. Некоторые участники мероприятия вышли на марш с символикой ЛГБТ.