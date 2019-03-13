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Не Кыргызстан, а Гейстан. Депутат возмущена маршем с участием ЛГБТ

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- Екатерина Улитина
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Если сегодня мы не примем мер, Кыргызстан превратится в "Гейстан", заявила на заседании Жогорку Кенеша депутат Жылдыз Мусабекова.

- 8 марта в Бишкеке прошел первый гей-парад в Центральной Азии. Это втоптало в грязь наши традиции и культуру, легло тенью на все 6 млн населения. Эти люди использовали в своей символике личность Курманжан Датки, и это недопустимо, - сказала Мусабекова.

Депутат потребовала, чтобы последствие данного марша обсудили на заседании Жогорку Кенеша в присутствии министра внутренних дел.

Алмазбек Эргешов поддержал коллегу и сказал, что произошедшее нужно обсудить в стенах Парламента, так как произошедший марш имел большой резонанс в обществе.

Напомним, 8 марта в Бишкеке прошел марш в защиту прав женщин, организованный феминистскими организациями. Некоторые участники мероприятия вышли на марш с символикой ЛГБТ.


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URL: https://www.vb.kg/377190
Теги:
МВД, ЛГБТ, Бишкек, Кыргызстан, Жогорку Кенеш
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Комментарии
Нублин
13.03.2019, 11:12

По закону не запрещена. Чего хочет эта депутатша, что она собралась обсуждать с министром МВД?  Она бы лучше беспокоилась о том что в Жогорку кенеше сидят 120 дебилов, которые вечно обсуждают всякий бред. В стране одно ворье в правительстве, с коррупцией в реальности никто не борется, ментов боятся больше чем бандитов, а их волнуют всякие извращенцы. 

-1
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Асхат
13.03.2019, 11:16

среди многих великих людей есть геи. например - айфон. или рональдо. да их тысячи. они не виноваты что такими родились. но наши власти виноваты в том, что превратили страну в коррупциястан. может быть надо решать главные проблемы, а не акцентироваться на ориентациях людей. это глупость и невежество. и мыркотство. 

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Vv
13.03.2019, 11:20

Твои кошмары ещё не начались депутат, скоро увидишь целующихся геев у себя в подворотне. С любовью, ЛГБТ движение Кыргызстана.

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Мика Мамаев
13.03.2019, 12:17
Карма: +168
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 248
Минусов: 80
Комментариев: 250

А есть у нас власть???? Почему сам министр вд не предотвратил ЭТО???

МЭР - какой то извините безвольный и наивный как ребенок,,,,?????? ...

Почему на земле и в народе Манаса нет людей с железной волей и чистой совестью???? Неужто Всевышний наказал нас ?? Одни мямлики и подхалимы,,,уволься МЭР,

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Кыргыз
13.03.2019, 12:37

Мы боимся за своих детей и за будущее Кыргызстана смотрите те страны которые одобряют ЛГБТ да безусловно у них экономика и инфраструктура на высшем уровне но где их национальная ценность у них этого нету точнее исчезло у них нету истории и национальные богатство которую не возможно купить. Те кто одобряют ЛГБТ представьте себе если ваши сыновя и дочери окажутся в их числе вы не когда не будете Бабушкой Дедушкой. У человека и у животных только одна цель, продолжения рода! Различия только то что человеку нужно соблюдать закон писанный АЛЛАХОМ и все.

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нурлан
13.03.2019, 13:07

Вот эти Геи все равно вам нет место в Кыргызстане. те кто их поддерживают они и есть геи. мы Кыргызы потомки Манаса и мы не дадим вам ни малейшего шанса. это не болезнь это придуманная западная идея. если встречу вас геи на пути, плевать мне на закона. шапалак дам хороший, потом сами будете ненавидеть геев. 

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007
13.03.2019, 13:07

Из-за таких ***** как она и ее сын, мы страна ***** и балбесов! 

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