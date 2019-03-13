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Сотрудница вуза несколько лет получала деньги от студентки за "развод"

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- ВБ
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В Службу криминальной милиции МВД Кыргызской Республики обратилась 34-летняя жительница Чуйской области Ж.А., с заявлением по фактам взяточничества и мошеннических действий, и просила принять меры в отношении сотрудницы столичного университета, которая требует у нее денежные средства за сдачу экзаменационной сессии. В ходе проверки данной информации выяснилось, что работница вуза требует денежные средства на общую сумму 33 000 тысячи сомов за сдачу сессии за 2018-2019 годы.

Заявление зарегистрировано в автоматизированной информационной системе "Единый реестр преступлений и проступков" (ЕРПП). Управлением по расследованию особо важных дел Следственной службы МВД было начато досудебное расследование по ст.238 УК КР "незаконное получение служащим государственного учреждения вознаграждения в виде денег в значительном размере".

Третьим управлением (УБОП) СКМ МВД и Следственной службой МВД в ходе досудебного производства были получены достаточные данные, дающие основание подозревать лицо в совершении противоправных деяний. 5 марта 2019 года была получена санкция Первомайского районного суда на проведение специальных следственных действий.

При проведении досудебной следственной проверки было установлено, при каких обстоятельствах, какими действиями и с какого времени совершались незаконные действия. В июле 2014 года гражданка А.Ж решила поступить на контрактное обучение одного из факультетов столичного высшего учебного заведения. Во время сдачи документов она познакомилась с работницей вуза, которая сразу же пообещала оказать помощь с зачислением в университет и попросила за свои услуги 200 долларов США. Осенью того же года в сентябре месяце работница вуза сообщила о том, что в связи с отсутствием места зачислила ее в такой же факультет, но другого университета.

Выяснилось, что на протяжении немалого времени, в период с 2014 по 2018 годы сотрудница вуза каждый раз получала от "студента" денежные средства под предлогом сдачи экзаменационных сессий и оплаты за контрактное обучение. Причем за это время получила внушительную сумму - 230 000 сомов.

Только в феврале 2019 года "студент" узнает, что она в 2014 году была зачислена в первый курс колледжа при университете, откуда отчислена еще в том же году.

В марте 2019 года указанная гражданка решилась обратиться с заявлением в МВД о принятии мер в отношении сотрудницы вуза указав, что женщина в очередной раз требует денежные средства за сдачу экзаменационной сессии.

6 марта 2019 года оперативниками УБОП СКМ МВД и следователями Следственной службы МВД КР во время проведения следственно-оперативных мероприятий на своем рабочем месте при получении указанной суммы денег в размере 33 000 сомов с поличным была задержана гражданка О.А., госслужащая, являющаяся сотрудницей одного из столичных вузов.В настоящее время проводятся следственные действия.


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URL: https://www.vb.kg/377191
Теги:
вуз, вымогательство, коррупция, мошенничество, взятка, Кыргызстан, МВД
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Комментарии
Бакыт
13.03.2019, 11:38

Молодцы ребята быстро среагировали. Это только вершина айсберга, сколько еще таких не добросовестных сотрудников. При Аше такого не было, а так каждом месяце ловят. 

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Читатель Вечерки
13.03.2019, 11:58

Лохушка сама изначально нарушала закон - не училась и хотела за деньги "сдать сессию". За такие действия ее бы саму посадить !

А сотрудницу ВУЗа сажать нельзя - глупые лохи должны платить за свое желание обмануть государство и общество ! Какой из нее был бы специалист с липовым дипломом ?

Отправлять в тюрьму и потом содержать за счет народа ? Да она должна работать и выплачивать в бюджет штраф ! И эту лохушку тоже надо штрафануть. Ишь ты, выискалась хитрая !

Моя одна знакомая за 5 лет так ни разу и не сходив в университет - получила диплом юриста. Все разводила через декана. Даже диплом ей декан принес домой. Юристом, кстати, не работает, потому что ничего  не знает. Зато диплом есть. Вот такое кыргызское образование.

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Мика Мамаев
13.03.2019, 12:09
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С каждого универа надо по одной хлопнуть,,,,они ведь везде,,когда есть спрос всегда будет предложение ..

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илья
13.03.2019, 12:22

О! коррупцию вузах надо истребить в первую очередь так как многие получают диплом нечего не зная. И работают надо исправить это

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Vg
13.03.2019, 12:34

Учиться в местных вузах - себя не уважать. Лучше сразу после школы валить в миграцию так толку больше будет. Ведь все равно ж после вуза валят в миграцию. Одно и тоже

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