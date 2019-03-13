Водочные заводы, "Сапат" и фармкомпании. Кому Соцфонд списывает долги?

В списке компаний, которым Соцфонд предлагает списать часть долга, числятся пансионат "Золотые пески", водочные заводы, лицей Сапат и фармкомпании. Об этом сегодня на заседании Жогорку Кенеша сообщила депутат Гюлшат Асылбаева.

- Вы проводили анализ, почему эти предприятия не платят выплаты в Соцфонд? Надо было принять меры, чтобы они заплатили. Нельзя допускать, чтобы компании накапливали такие огромные долги, а потом их списывать. Выпадение из бюджета составит 500 млн сомов, - обратилась депутат к председателю Социального фонда Медеру Ирсалиеву.

Он объяснил, что Соцфонд судился с перечисленными компаниями, и у них есть положительные решения судов. Однако долги погашены лишь частично. В конце концов, депутаты решили не голосовать по законопроекту, а рассмотреть его позже, когда руководство Соцфонда предоставит полную информацию.

Напомним, Соцфонд предлагает списать должникам по соцотчислениям все пени и штрафы, если они оплатят основную сумму долга. Такие списания проводились в 2008 и в 2015 году.