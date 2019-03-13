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В туббольнице Баткена нет рентгена. Минздрав считает, что он там не нужен

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- Екатерина Улитина
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В областной туберкулезной больнице в Баткене несколько лет не работает рентгеновский аппарат. Об этом VB.KG сообщили читатели.

В Министерстве здравоохранения подтвердили информацию, сообщив, что покупка нового оборудования в больницу является нецелесообразной.

- Туберкулезная больница в Баткене рассчитана всего на 35 коек, сейчас лечение проходят 29 человек. За весь прошлый год у больницы было 150 пациентов. При этом нагрузка на рентген аппарат составляет примерно 100 снимков в день. То есть если установить оборудование, большую часть времени оно будет простаивать, - прокомментировала VB.KG главный специалист управления и организации медицинской помощи Минздрава Аэлита Ибраимова.

Она добавила, что выявлением больных туберкулезом теперь занимаются в первичной медико-санитарной службе. Кроме того, в Баткене установлены два аппарата для диагностики туберкулеза. В областном Центре семейной медицины - аппарат для флюорографии и в Баткенской областной объединённой больнице - новый рентгеновский аппарат.


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URL: https://www.vb.kg/377193
Теги:
Баткенская область, Минздрав, Кыргызстан, больница, Аэлита Ибраимова
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