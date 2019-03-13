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Сколько стоит избить таксиста, подрезавшего другого участника движения?

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- Оксана Гут
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Накануне в Сети было распространено видео, где водители двух авто прямо на проезжей части устроили драку. В итоге один из них – пожилой мужчина – лежал на дороге и держался руками за голову, а движение для других автомашин на некоторое время было затруднено.

Видео было снято очевидцами на пересечении проспекта Манаса и улицы Московская.

На запрос VB.KG в пресс-службе ГУВД Бишкека сообщили, что личности всех участников инцидента установлены. Факт зарегистрирован в ЕРПП по Первомайскому району по статье 119 "Мелкое хулиганство" Кодекса о проступках КР.

В настоящее время назначена судмедэкспертиза, ведется досудебное производство.

Причина и виновник происшествия еще выясняются.

Для справки: Статья 119 "Мелкое хулиганство" Кодекса о проступках КР

Мелкое хулиганство, то есть умышленные действия, грубо нарушающие общественный порядок или нормы общепринятого поведения, сопряженные с насилием либо угрозой его применения, а равно с уничтожением или повреждением имущества, - влечет наказание в виде штрафа II категории (от 30 000 до 60 000 сомов) либо ограничения свободы II категории (от 6 месяцев до одного года).

По мнению пользователей сети водитель такси - пожилой мужчина, сам спровоцировал ситуацию, подрезав другого участника движения.


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URL: https://www.vb.kg/377195
Теги:
ГУВД, ПДД, штраф, драка, Бишкек, Кыргызстан
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Комментарии
реалист
13.03.2019, 13:00

Люди вообще сейчас стали злыми и несдержанными, возможно он его подрезал, но нельзя же сразу избивать человека тем более он в возрасте

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