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Любители быстрой езды сбили 38 опор ЛЭП

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- ВБ
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Очередной случай отключения электроэнергии по вине автоводителя зафиксирован в Чуйском районе Чуйской области.

Во вторник, 12 мая, в 11:08 час утра без электроэнергии остались жители села Калиновки Чуйского района. Как выяснилось, аварийное отключение электроэнергии произошло из-за наезда водителя автомашины "Volkswagen Passat" на опору воздушной линии электропередачи 10 кВ, отходящей от высоковольтной подстанции "Шамши". В результате чрезвычайного происшествия повредился пасынок опоры, в настоящее время определяется сумма нанесённого ущерба. По словам главного инженера Чуйского РЭС Данияра Мырзабаева, электроснабжение потребителей было восстановлено в тот же день в кратчайшие сроки. Материалы по данному случаю переданы энергетиками в РОВД Чуйского района. Несколько месяцев назад, в ноябре, в этом же районе автолихач сбил опору ЛЭП 0,4 кВ в селе Чуй: возмещения нанесённого ущерба Чуйский РЭС добивается в судебном порядке.

СПРАВКА

В течение 2018 года в городе Бишкеке, Чуйской и Таласской областях любителями быстрой езды сбито 38 опор ЛЭП. Сумма ущерба, нанесённого водителями-лихачами открытому акционерному обществу, составляет более 600 тысяч сомов. Чаще всего автолихачи сбивают опоры на трассах и в селах Ысык-Атинского и Жайылского районов Чуйской области. ОАО "Северэлектро" призывает владельцев транспортных средств быть более внимательными на дорогах и помнить об ответственности за повреждение энергообъектов.


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URL: https://www.vb.kg/377196
Теги:
ДТП, отключение электроэнергии, суд, Кыргызстан, Северэлектро
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