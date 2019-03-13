Кыргызстанцы смогут попасть в Алмату за 30 минут

Теперь кыргызстанцы посредством авиарейсов смогут добираться до Алматы за 30 минут. Об этом редакции VB.KG сообщила пресс-секретарь ОАО "Международный аэропорт "Манас" Алия Курбанова.

По ее словам, 21 марта этого года казахстанская авиакомпания QAZAQ AIR открывает рейс Бишкек-Алмата и обратно.

- Планируется сделать эти рейсы регулярными по 2 раза в день. Цена билета будет от 2940 сомов и выше. Время полета - около 30 минут, - пояснила Курбанова.

Также она добавила, что в апреле этого года компания планирует открыть рейсы Алматы-Ош.