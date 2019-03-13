Осмоналиев: Снижать коррупцию в образовании, что чистить авгиевы конюшни

Сегодня, 13 марта, пресс-служба МОиН КР распространила информацию о том, что советником министра образования и науки назначен Кайрат Осмоналиев.

Как уточнил сам юрист, эта позиция на общественных началах, и заниматься он будет вопросами предупреждения коррупции.

В интервью VB.KG Осмоналиев отметил, что в сфере образования работает почти четверть века, является профессором, доктором юридических наук. При этом признался, что предложение стать советником было несколько неожиданным, но мудрым шагом со стороны Гульмиры Кудайбердиевой.

- Надо отдать должное министру образования. Это назначение доказывает её готовность решать проблемы минимизации коррупции в системе образования. Что в свою очередь повлияет и на повышение эффективности менеджмента в министерстве. Над предложением думал недолго, поскольку проблемы коррупции в этой важной, стратегической сфере как образование, действительно стали тормозом и предметом общественного недовольства, снижения доверия к этому уполномоченному органу, - сказал Кайрат Осмоналиев.

Для доктора юридических наук, с его же слов, это некий "вызов".

- Некоторые знакомые считают, что я зря буду тратить время. Ведь это почти как чистить авгиевы конюшни. Это был миф с удачным концом, в реальности все сложнее. Но думаю внести посильный вклад в дело уменьшения коррупционных схем и лазеек в системе образования, - поделился мыслями собеседник.

Начнется работа советника министра образования и науки с мониторинга исполнения ведомственного антикоррупционного плана, который состоит из 230 мероприятий. Меньше всего коррупционных проявлений сейчас в работе детских садов, хуже дела обстоят со школами, подчеркнул Осмоналиев.

Напомним, в феврале профессор Кайрат Осмоналиев направил обращение к секретарю Совета безопасности Дамиру Сагынбаеву по поводу невыполнения главой МОиН Детализированного плана пошаговых мероприятий по демонтажу системной коррупции в ведомстве, утвержденного в 2016 году.

В частности, требовалось ликвидировать Кыргызскую академию образования, в связи с катастрофическим падением уровня образования.

Осмоналиев также выступил категорически против присвоения звания "Отличника образования" депутату Жогорку Кенеша Тазабеку Икрамову. И до сих пор требует лишить его этой "незаслуженной" награды.