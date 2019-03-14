Для курильщиков сигарет, трубок и вейпа хотят ввести "сухой" закон?

Зона без дыма

В Кыргызстане предлагают запретить курение во всех общественных местах, в том числа в аэропортах, на вокзалах и в поездах, в такси, в кафе и ресторанах, на открытых площадках общепитов, в других помещениях. Исключение сделано лишь для личной жилплощади - там курильщик может дымить даже на балконе. Законопроект "О защите здоровья граждан от вредного воздействия табака" вынесен на общественное обсуждение.

Группа депутатов (Алмазбек Токторов, Айнуру Алтыбаева, Асылбек Жээнбеков, Нурбек Алимбеков, Таабалды Тиллаев, Жыргалбек Турускулов, Дуйшон Торокулов, Канат Керезбеков, Аида Исмаилова, Карамат Орозова, Айнура Осмонова и Махабат Мавлянова) поставили перед собой амбициозную цель и обещают сделать Кыргызстан 100% зоной без табачного дыма.

Но на одном лишь запрете курения в общественных местах депутатская забота о здоровье граждан не заканчивается. Предлагается не только запретить курить, но и торговать сигаретами. Правила продажи табака написаны в статье 19, которая отправляет читателя ознакомиться со списком запрещенных для торговли мест, в статье 10. Но здесь депутаты, скорее всего, допустили ошибку, так как в десятой статье нет никакого списка, зато он есть в статье 13. Приведем один из его пунктов:

В зданиях, сооружениях, помещениях, где предоставляются услуги населению, включая жилищные, гостиничные, бытовые, по временному размещению и (или) обеспечению временного проживания, торговли, общественного питания и рынков, нестационарных торговых объектах, - перечисляют авторы закона.

Если закон в таком виде вступит в силу, то продажа сигарет фактически будет запрещена везде: в магазинах, кафе, гостиницах и так далее. Конечно, можно предположить, что кыргызстанцы одним махом избавятся от дурной привычки, вот только опыт многострадального "сухого" закона напоминает: запрет ведет не к излечению, а расцвету контрабанды и черного рынка.

Впрочем, возможно, депутаты просто не заметили, что именно написали, и по ошибке запретили сигареты.

Коррупционная кормушка

Отечественные предприниматели, прочитав текст депутатской инициативы, попросили ее отозвать. По словам главы Ассоциации рынков, предприятий торговли и сферы услуг Сергея Пономарева, ошибки встречаются не только в тексте, но и в процедуре написания закона. В частности, авторы не провели анализ регулятивного воздействия, то есть не спросили у бизнеса, а что с ними станет, если закон примут.

- Мы узнали, что рабочая группа разрабатывает законопроект, когда работа практически была завершена. Прочитав текст закона, Ассоциация рынков, предприятий торговли и сферы услуг, Международный совет и Ассоциация ресторанного бизнеса направили свои возражения. Ни одно из них не было учтено. Я предполагаю, что этот законопроект был написан какими-то некоммерческими организациями, которые получили грант, провели исследование и через депутатов теперь продвигают его. Нарушения при принятии закона чудовищные, его нельзя выносить на голосование, - уверен Пономарев.

Он настаивает, что люди не бросят курить под натиском заботливых депутатов. Вместо этого вырастет доля контрабандной и контрафактной продукции. Он привел пример, что в России после введения жестких антитабачных мер нелегальный оборот табака вырос на 800%. Кроме того, законопроект открывает для чиновников новую коррупционную кормушку.

- Вводятся не только новые запреты, но и новые штрафы: для граждан – 28 тысяч сомов, для предприятий - 100 тысяч сомов. Понимаете, что будет происходить? Приходит проверяющий в кафе, видит пепельницу и выписывает штраф в 100 тысяч сомов, нашел еще нарушение – еще 100 тысяч. Конечно, бизнесмены постараются договориться и подкупить чиновника, чтобы он не заметил нарушений, - говорит Пономарев.

Впрочем, авторы законопроекта имеют собственный взгляд на этот вопрос. В справке обосновании они утверждают, что владельцы общепита сами просили полностью запретить курение в кафе, ресторанах и клубах.

"Более 96% опрошенных предпринимателей предпочли бы запретить полностью курение внутри зданий и помещений общепита, поскольку в кафе и барах, где разрешается курить (даже там, где имеются отдельные изолированные помещения для курящих лиц) подвергаются воздействию табачного дыма 100% обслуживающего персонала этих предприятий", - говорится в справке обосновании.

Антитабачный фонд на миллион

Но это еще не все. Разработчики законопроекта предлагают создать специальный фонд, за счет которого государство будет проводить антитабачные кампании и рассказывать курильщикам о вреде табака. Бюджет фонда будут формироваться за счет табачных компаний, взымая с них по одному тыйыну за каждую проданную сигарету. Естественно, что табачные компании ничего не будут платить из своего кармана, а просто повысят стоимость каждой пачки. Но самое интересное не это. Эти деньги (а сумма получится немалая. Спросите любого курильщика, сколько он выкуривает в год) будет поступать не в бюджет Кыргызстана, как это к примеру, происходит с акцизным налогом, а прямиком на счета Минздрава и органов местного самоуправления. Как они распределятся деньгами курильщиков? И с кого и кто будет спрашивать в случае нерационального использования? Вопросы пока без ответа.

Напоследок уточним, что под действие законопроекта попадут не только обычные сигареты, сигары и табачные смеси для трубок, но и электронные сигареты, разнообразные вейпы и кальяны. Пожалуй, в самых выгодных условиях вскоре может оказаться насвай. Любители закинуться насваем смогут беспрепятственно употреблять продукт из табака и извести практически везде, даже в госорганах, внутри театров, аэропортов и спортивных площадок.