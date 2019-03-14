Кто приедет на VIII Российско-Кыргызскую межрегиональную конференцию?

Стали известны подробности деловой программы Восьмой Российско-Кыргызской межрегиональной конференции "Новые горизонты стратегического партнерства и интеграции", которая состоится 27–28 марта 2019 г. в столице Кыргызстана, . Бишкеке.

Организаторами мероприятия выступают Министерство экономического развития Российской Федерации и Министерство экономики Кыргызстана при поддержке Фонда Росконгресс. Мероприятие приурочено к государственному визиту в Кыргызскую Республику Президента Российской Федерации В. Путина.

В рамках Восьмой Российско-Кыргызской межрегиональной конференции участники обсудят пути реализации интеграционного потенциала в рамках ЕАЭС, двустороннее сотрудничество по цифровой повестке ЕАЭС, развитие агропромышленного комплекса России и Кыргызстана с учетом транспортно-логистического потенциала, развитие механизмов инвестиционного и финансового сотрудничества двух стран.

"Россию и Кыргызстан связывают партнерские отношения во многих важнейших сферах – от экономики до туризма. Особое значение сотрудничество принимает в рамках евразийской интеграции. Благодаря усилиям глав государств урегулированы многие вопросы и созданы необходимые условия для кооперации двух стран как на государственном, так и на региональном уровнях. России и Кыргызстана следует совместными усилиями поддерживать заданный вектор, а также определять новые точки соприкосновения. Уверен, что организация подобных двусторонних конференций на регулярной основе будет способствовать дальнейшему укреплению связей наших стран", – отметил советник Президента Российской Федерации Антон Кобяков.

В первый день на площадке пройдут тематические круглые столы по ключевым направлениям сотрудничества двух стран, а также семинар по продвижению продукции на рынках двух стран. Отдельное внимание будет уделено питч-сессии российских и кыргызских компаний, на которой с презентациями своих инвестиционных проектов выступят участники конференции. Кроме того, на площадке будет функционировать биржа деловых контактов для предпринимателей, организованная Российско-Кыргызским деловым советом, АО "Российский экспортный центр" и Агентством по продвижению и защите инвестиций Кыргызской Республики.

Центральным событием деловой программы станет пленарное заседание с участием Министра экономического развития Российской Федерации Максима Орешкина и Министра экономики Кыргызской Республики Олега Панкратова. По итогам пленарного заседания состоится подписание двусторонних соглашений и меморандумов о сотрудничестве и экономической интеграции между Россией и Кыргызстана.

"На полях" конференции также пройдут Форум ректоров вузов России и Кыргызстана "Развитие науки и образования – инвестиции в будущее" и конференция "Молодежь России и Кыргызстана: новые горизонты сотрудничества".

Ожидается, что в Восьмой Российско-Кыргызской межрегиональной конференции примут участие восемьсот делегатов. Среди них – высокопоставленные должностные лица России и Кыргызстана, представители деловых кругов, общественные деятели, эксперты и лидеры мнений.

Справочная информация:

Фонд Росконгресс – социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор международных, конгрессных, выставочных и общественных мероприятий.

Фонд Росконгресс учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала, продвижения национальных интересов и укрепления имиджа России. Фонд всесторонне изучает, анализирует, формирует и освещает вопросы российской и глобальной экономической повестки. Обеспечивает администрирование и содействует продвижению бизнес-проектов и привлечению инвестиций, способствует развитию социального предпринимательства и благотворительных проектов.

Мероприятия Фонда ежегодно собирают свыше 80 тыс. участников из 195 стран мира, более 10 тыс. представителей СМИ работают на площадках Росконгресса. В аналитическую и экспертную работу вовлечены 2500 экспертов в России и за рубежом, установлено взаимодействие с внешнеэкономическими партнерами из 75 стран мира.

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