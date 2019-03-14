Погода
$ 69.78 - 69.87
€ 78.87 - 79.55

Кто приедет на VIII Российско-Кыргызскую межрегиональную конференцию?

362  0
- ВБ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Стали известны подробности деловой программы Восьмой Российско-Кыргызской межрегиональной конференции "Новые горизонты стратегического партнерства и интеграции", которая состоится 27–28 марта 2019 г. в столице Кыргызстана, . Бишкеке.

Организаторами мероприятия выступают Министерство экономического развития Российской Федерации и Министерство экономики Кыргызстана при поддержке Фонда Росконгресс. Мероприятие приурочено к государственному визиту в Кыргызскую Республику Президента Российской Федерации В. Путина.

В рамках Восьмой Российско-Кыргызской межрегиональной конференции участники обсудят пути реализации интеграционного потенциала в рамках ЕАЭС, двустороннее сотрудничество по цифровой повестке ЕАЭС, развитие агропромышленного комплекса России и Кыргызстана с учетом транспортно-логистического потенциала, развитие механизмов инвестиционного и финансового сотрудничества двух стран.

"Россию и Кыргызстан связывают партнерские отношения во многих важнейших сферах – от экономики до туризма. Особое значение сотрудничество принимает в рамках евразийской интеграции. Благодаря усилиям глав государств урегулированы многие вопросы и созданы необходимые условия для кооперации двух стран как на государственном, так и на региональном уровнях. России и Кыргызстана следует совместными усилиями поддерживать заданный вектор, а также определять новые точки соприкосновения. Уверен, что организация подобных двусторонних конференций на регулярной основе будет способствовать дальнейшему укреплению связей наших стран", – отметил советник Президента Российской Федерации Антон Кобяков.

В первый день на площадке пройдут тематические круглые столы по ключевым направлениям сотрудничества двух стран, а также семинар по продвижению продукции на рынках двух стран. Отдельное внимание будет уделено питч-сессии российских и кыргызских компаний, на которой с презентациями своих инвестиционных проектов выступят участники конференции. Кроме того, на площадке будет функционировать биржа деловых контактов для предпринимателей, организованная Российско-Кыргызским деловым советом, АО "Российский экспортный центр" и Агентством по продвижению и защите инвестиций Кыргызской Республики.

Центральным событием деловой программы станет пленарное заседание с участием Министра экономического развития Российской Федерации Максима Орешкина и Министра экономики Кыргызской Республики Олега Панкратова. По итогам пленарного заседания состоится подписание двусторонних соглашений и меморандумов о сотрудничестве и экономической интеграции между Россией и Кыргызстана.

"На полях" конференции также пройдут Форум ректоров вузов России и Кыргызстана "Развитие науки и образования – инвестиции в будущее" и конференция "Молодежь России и Кыргызстана: новые горизонты сотрудничества".

Ожидается, что в Восьмой Российско-Кыргызской межрегиональной конференции примут участие восемьсот делегатов. Среди них – высокопоставленные должностные лица России и Кыргызстана, представители деловых кругов, общественные деятели, эксперты и лидеры мнений.

Справочная информация:

Фонд Росконгресс – социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор международных, конгрессных, выставочных и общественных мероприятий.

Фонд Росконгресс учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала, продвижения национальных интересов и укрепления имиджа России. Фонд всесторонне изучает, анализирует, формирует и освещает вопросы российской и глобальной экономической повестки. Обеспечивает администрирование и содействует продвижению бизнес-проектов и привлечению инвестиций, способствует развитию социального предпринимательства и благотворительных проектов.

Мероприятия Фонда ежегодно собирают свыше 80 тыс. участников из 195 стран мира, более 10 тыс. представителей СМИ работают на площадках Росконгресса. В аналитическую и экспертную работу вовлечены 2500 экспертов в России и за рубежом, установлено взаимодействие с внешнеэкономическими партнерами из 75 стран мира.

www.roscongress.org


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/377208
Теги:
Владимир Путин, Олег Панкратов, Сооронбай Жээнбеков, Минэкономики, образование, президент, Россия, сотрудничество, Кыргызстан, экономика, кыргызско-российское сотрудничество
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  