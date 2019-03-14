Граждане Таджикистана заблокировали кыргызский пожарный расчет

Отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы Кыргызской Республики сообщает, что в настоящее время обстановка в Баткенской области на кыргызско-таджикской государственной границе относительно стабильная.

По состоянию на 10:00 часов: в местности Таш-Тушмук сгорел 1 дом, 1 автомашина марки Аudi и 1 прицеп автомашины КАМАЗ гражданина Кыргызской Республики. Направлявшийся к месту тушения пожара пожарный расчет граждане Республики Таджикистан, перекрывшие дорогу в местности Торт-Кочо, не пустили.

13 марта во время конфликта таджикские граждане подожгли сарай местного жителя села Ортобоз Баткенского района. Также один гражданин Кыргызстана получил ранение и доставлен в больницу с. Самаркандек Баткенского района.

В связи с обстановкой на кыргызско-таджикском участке государственной границы подразделения ГПС КР по Баткенского области переведены на усиленный вариант охраны границы.

Со вчерашнего дня на участке Баткенского пограничного отряда находится заместитель председателя ГПС КР полковник К. Исаков. Также сегодня утром председатель ГПС КР полковник Уларбек Шаршеев вылетел в Баткенскую область для проведения встреч к таджикскими коллегами.

В данный момент проводятся переговоры пограничных представителей, глав областных администраций, руководителей правоохранительных органов Кыргызстана и Таджикистана по открытию дорог Баткен-Лейлек (КР) и Исфара-Ворух (РТ).