В центре Бишкека предотвращена попытка ограбления

13 марта 2019 года примерно в 21:20 часов вечера в службу "102" поступило сообщение от бдительных граждан, что в один из домов микрорайона "Юг-2" Бишкека неизвестный мужчина пытается проникнуть через окно в квартиру, сообщили VB.KG в пресс-службе ГУВД Бишкека.

Позже в Первомайское РУВД обратилась с заявлением и сама хозяйка квартиры с просьбой принять меры в отношении неизвестных лиц, которые, проникнув через кухонное окно в ее квартиру, пытались похитить ценные вещи и денежные средства. После неудачи они скрылись в неизвестном направлении.

Заявление было зарегистрировано в ЕРПП УВД Первомайского района г.Бишкек по ст. 39-200 (попытка кражи) УК Кыргызской Республики.

Сотрудниками СКМ УВД Первомайского района г.Бишкек при проведении оперативно-розыскных мероприятий по горячим следам, был установлен и задержан подозреваемый М.Б.. Как сам указал задержанный, он является уроженцем Республики Казахстан. Его гражданство и точные паспортные данные в настоящее время устанавливаются.

У задержанного были обнаружены и изъяты газовый баллончик, перчатки, инструмент для резки стекла, ключи от дверей и два мобильных телефона.

В настоящее время проводится соответствующий комплекс оперативно-розыскных мероприятий для установления причастности подозреваемого к другим преступлениям.