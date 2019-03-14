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Какая взаимосвязь между гей-парадом в Бишкеке и конфликтом на границе?

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- Екатерина Улитина
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События последних дней, а именно марш феминисток, который перерос в гей-парад, и столкновение жителей приграничных сел Кыргызстана и Таджикистана, могут иметь авторов и заказчиков, уверен политолог Марс Сариев.

- Я понимаю, что это из области теории заговоров, но настораживает факт, что эти события происходят практически одновременно. Не забывайте также, что в это же время более тысячи артистов и спортсменов из Кыргызстана участвуют в этнофестивале в Саудовской Аравии. Я объясню, как это связано. Население, которое в большинстве придерживается традиционных взглядов на семейные ценности, спровоцировали гей-парадом в центре Бишкека. Все это мне напомнило деятельность Pusi Riot в Москве, когда они ворвались в храм. Люди отреагировали на это крайне негативно. Моментально появились негативные ассоциации с Западом. На фоне этого Саудовская Аравия выглядит героем, который разделяет традиционные взгляды кыргызстанцев, да к тому же приглашает огромное количество людей, оплачивая им перелет, проживание и даже выплачивая зарплату. Раньше такого никогда не было, да и теперь вряд ли Саудовская Аравия это делает без собственной заинтересованности, - сказал Марс Сариев.

Он напомнил, что еще пару лет назад к Саудовской Аравии в Кыргызстане относились как к месту с "плохим" исламом, слишком радикальным для кыргызстанцев. Теперь же мнение о королевстве может измениться.

- Рост антиевропейских настроений может пойти с перегибом в сторону роста радикального ислама. События на границе с Таджикистаном подтачивают ситуацию с другой стороны – с национальной. Здесь тоже, скорее всего, не обошлось без заказчиков. Строить дорогу начали не вчера, и все было спокойно. Вдруг на пятый день люди решили возмутиться, и сразу были настроены агрессивно. Все эти сложные процессы происходят аккуратно перед государственным визитом президента России Владимира Путина. Судя по тому, что вместе с ним приедут чиновники и полтысячи бизнесменов, глава России надеется на расширение социальных, экономических и военных проектов. Однако ультранациональные и ультрарелигиозные настроения, которые могут возникнуть в обществе, затормозят переговоры, - считает политолог.


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URL: https://www.vb.kg/377219
Теги:
Владимир Путин, Марс Сариев, приграничные конфликты, ЛГБТ, конфликт, сотрудничество, Кыргызстан, кыргызско-российское сотрудничество
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