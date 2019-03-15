Текебаев весьма оригинальным образом решил "надавить" на Жээнбекова

Лидер партии "Ата Мекен" Омурбек Текебаев, судя по всему начал позиционировать себя не только отцом Конституции, но и "политическим родителем" нынешнего президента. По крайней мере об этом он недвусмысленно дал понять одному из отечественных СМИ.

Так, по его словам, он прекрасно знал, как Атамбаев будет принимать решение по своему преемнику на пост президента.

"Я знал, что он ищет на эту роль кого-то из своего ближайшего окружения. А его ближним кругом, из которого он мог выбрать, как я уже говорил, были Сапар Исаков, Албек Ибраимов, Абдиль Сегизбаев и Асилбек Жээнбеков. Наш менталитет, наша традиция передачи власти и соблюдения регионального баланса такова, что следующим президентом должен был стать южанин. Но еще я знал, что по некоторым внешнеполитическим соображениям Асылбек Жеенбеков, хотя он был популярнее, известнее своего старшего брата, имел мало шансов. Наших партнеров из других стран, Россию, пугала глубокая религиозность Асылбека. А самого Атамбаева пугал его своенравный характер. Атамбаев опасался, что он перестанет его слушать и он не сможет его контролировать. Учитывая все это, можно было предположить, что Атамбаев, почувствовав угрозу своим планам, может наплевать на наши традиции и выбрать преемника с севера. И это было более чем вероятно. Поэтому я и дал интервью, в котором положительно отозвался о Сооронбае Жээнбекове", - сказал Текебаев.

Таким образом главный атамекеновец предположил, что именно его интервью направит мысли президента Атамбаева в нужное ему русло.

"Я рассчитывал на то, что Атамбаев его обязательно прочитает и через какое-то время вспомнит все, приведенные мной аргументы, и посмотрит на старшего Жээнбекова как на потенциального кандидата. Тем более, что я не лоббировал его на пост президента. Но я дал недвусмысленно понять, что такой человек, с таким богатым опытом, вполне мог бы возглавить правительство", - добавил он.

В тот же день после интервью Омурбек Текебаев, с его слов, случайно столкнулся с самим Сооронбаем Жээнбековым.

"Мы поздоровались, перекинулись дежурными фразами. Я пошел дальше, но, через некоторое время остановился. "Соке, - сказал я, - подожди. Я дал интервью, где хорошо отозвался о тебе. Думаю, ты станешь премьер-министром. Не забывай, что я первым сообщил тебе об этом. Сооронбай Жээнбеков был приятно удивлен. Он явно не ожидал и, наверное, даже не думал еще о премьерстве в то время. Улыбнулся, поблагодарил за теплые слова", - отметил он.

Напомним, президент Сооронбай Жээнбеков отказал депутатам и общественным деятелям, которые просили о помиловании Омурбека Текебаева. Вместе с тем президент всячески дает понять, что манипулировать им в этом вопросе не получится.

Так что обозначенное интервью можно расценивать, как последнюю попытку Текебаева надавить на президента. Ну и, конечно, атамекеновец таким образом пытается вернуть былое политическое реноме.

Политолог Максат Мамытканов в беседе с VB.KG уточнил, что смысл слов Текебаева можно интерпретировать по-разному.

- В первую очередь он хочет обратить внимание президента на свое плачевное состояние. Потом уже он как бы дает ему понять, мол, я тебе еще пригожусь. Вот теперь посмотрим, как отреагирует на эти слова сам глава государства, - поделился своим мнением эксперт.

С другой стороны, продолжил он, слова Текебаева можно понимать и в другом контексте.

- Помните, что Тарас Бульба сказал своему сыну перед тем как застрелить его? "Я тебя породил, я тебя и убью". Это я к тому говорю, что любые слова можно с разных сторон преподнести. Все зависит от того, как эти слова воспримет сам президент и, самое главное, как его окружение преподнесет их ему. В любом случае попытка не пытка. За эти слова все равно не расстреляют и срок не добавят. Так что почему бы не попробовать, - резюмировал Мамытканов.