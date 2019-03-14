Что общего у посла Турции в Кыргызстане и отечественных судей?

То ли мошенничество, то ли политическое рейдерство… Запутанная история, в которой возможно придется разбираться Совету безопасности КР.

Совершенно удивительное действо разворачивается прямо сейчас вокруг одного из самых успешных турецких бизнесов в Кыргызстане. Пожалуй, каждый бишкекчанин видел в столице магазины канцелярских товаров "Н-T". Яркая желто-черная эмблема сети стала гарантией – в этих магазинах можно было найти просто колоссальный ассортимент канцелярских товаров – ручки, карандаши, бумага, тетради, обучающие игры, карты… Кто же мог подумать, что теперь эти магазины станут яблоком раздора между, по сути, основателем – турецким бизнесменом, и другими гражданами Турции их местными "доверенными".

В общем, обо всем по порядку.

Отметим, что в хронологии событий редакции VB.KG помог разобраться представитель гражданина Турции Эмина Кызылкая. Он сам, опасаясь противоправных действий со стороны определенных лиц, да и, что греха таить, за свою жизнь, находится сейчас за пределами Кыргызстана.

В августе 2002 года в Кыргызстане было создано ОсОО "Кайнак". Основатели – граждане Турции в лице турецкой фирмы "Н-Т Китап Кыртасийе Бюро Малземелери Пазарлама Ве Туризм Тиджарет Аноним Ширкети". Для удобства будем в дальнейшем называть эту компанию "Н-Т Китап".

Основным видом деятельности этой компании была поставка из Турции и Китая канцелярских товаров с дальнейшей реализацией через сеть магазинов в Бишкеке и Оше.

В 2012 году новым генеральным директором Общества был назначен гражданин Турции Эмин Кызылкая. Собственно говоря, именно с его приходом сеть получила активное развитие в Кыргызстане. Именно он вложил в дело более миллиона долларов личных средств. Компания становилась все более успешной. В связи с расширением возникла острая необходимость в приобретении склада. Что и было сделано.

Символично, что Эмин Кызылкая приобрел земельный участок площадью около 2000 кв м., находящийся по адресу г. Бишкек, ул. Анкара, 1/13.

На тот момент в Кыргызстане действовал запрет на приобретение иностранцами недвижимости. Поэтому участок был оформлен не на самого Кызылкая или ОсОО "Кайнак", которое также было, по сути, "иностранным" юридическим лицом, а на сотрудника компании Нурлана Акматова. На тот момент Кызылкай ему безоговорочно доверял.

На земельном участке Кызылкай построил склад площадью около 1000 кв м., где также размещался офис компании. Впоследствии в Кыргызстане было разрешено приобретать имущество иностранным гражданам и иностранным юридическим лицам, поэтому недвижимость по адресу Анкара, 1/13 была переоформлена с Акматова на ОсОО "Кайнак".

На тот момент головная турецкая компания уже окончательно отошла от дел "Кайнака" в Кыргызстане. В связи с чем советом директоров было принято решение о передаче 100% доли уставного капитала общества "Кайнака" генеральному директору Кызылкая.

С ним было заключено соглашение, по которому Эмин Кызылкая стал единственным учредителем Общества, и по-прежнему оставался в должности генерального директора.

После чего последовала долгая, почти двухлетняя процедура переоформления в отечественном Минюсте. Дело в том, что Министерство юстиции КР потребовало письма-подтверждения от всех участников турецкой компании "Н-Т Китап". В связи с тем, что все они находились в Турции и были уже, по сути, разрознены, потребовалось время, чтобы собрать все их подписи. Но, все же, процедура была проведена, и государственная перерегистрация состоялась 30 ноября 2016 года и компания получила свидетельство Министерства Юстиции КР, серия ГПЮ №0022684.

"Привет" из Турции

А в июле 2016 года в Турции произошли политические события, перевернувшие успешный турецкий бизнес в Кыргызстане с ног на голову.

Граждане Турецкой Республики, находившиеся за ее пределами, узнавали о ситуации в стране только из СМИ. И уж точно некоторые из них не ожидали, что "революция" отразится и на них. Во всяком случае, это было шоком для Эмина Кызылкая.

29 июля 2016 года, воспользовавшись политической ситуацией в Турции, под прикрытием того, что Кызылкая якобы связан с Гуленом, в магазин на проспекте Манаса пришли Нурлан Акматов – тот самый, которому Кызылкая безоговорочно доверял, гражданин Таджикистана Алишер Розиков и гражданин Турции Люфту Лимон, которые заявили, чтобы руководители обоих бишкекских магазинов покинули свои рабочие места, так как они уволены.

Они заявили, что руководство Общества сменилось в связи с политическими событиями в Турции. Никаких подтверждающих документов предоставлено не было. Акматов лишь заявил, что с этого дня он является генеральным директором общества. Руководители магазинов – турки, вынуждены были подчиниться и уйти.

По этому факту назначенный со стороны Кызылкая Эмин генеральный директор ОсОО "Кайнак" Джекшеналиев обратился в правоохранительные органы. Было возбуждено уголовное дело по факту самоуправства и мошенничества в особо крупных размерах. Оно, к слову, до сих пор в производстве, но "вялом"…

С тех пор Акматов и Ко через суды всеми силами пытаются забрать себе ОсОО "Кайнак". И пока что это им удается. Понятно, что само по себе юридическое лицо никому особо не нужно. Речь идет о фактическом прибыльном предприятии с значительной складской территорией.

Примечательно, что Министерство юстиции Кыргызстана отказало Нурлану Акматову в перерегистрации общества на его партнеров (или нанимателей?), и также ему не удалось зарегистрировать уведомление о назначении его генеральным директором по доверенности от Розикова.

Куда пошел посол?

Надо полагать, что и Министерству иностранных дел КР, и Государственному комитету национальной безопасности КР будет интересно, что посол Турции в КР не придумал ничего лучше, как "участвовать" в судебных процессах по делу о ОсОО "Кайнак". Не таясь он приходит на заседания, дает комментарии журналистам, что это дело ничто иное, как борьба с "гюленовцами". Кто давал такие полномочия дипломату, и в курсе ли в официальной Анкаре, что их диппредставитель ведет себя подобным образом, и в чьих интересах – очень большой вопрос.

Тем более, что никаких фактических доказательств причастности лично Кызылкая к гюленовцам нет. Да, действительно, после "турецкого переворота" фирма "Н-Т Китап Кыртасийе Бюро Малземелери Пазарлама Ве Туризм Тиджарет Аноним Ширкети" в Турции была национализирована. Но!

Момент, о котором молчат оппоненты Эмина Кызылкая. Дело в том, что компания не просто так отдала Эмину Кызылкая ОсОО "Кайнак". Он выплатил 100 тысяч долларов. О чем есть документальные доказательства. Причем оплата проходила в три транша, и все они были переведены уже на счета "национализированной" компании, по сути – в бюджет Турции. И до сих пор никто эту сделку – о передаче доли Эмину Кызылкай со стороны Турции в лице нашего аналога фонда госимущества не оспорил.

И второй момент, который может стать одним из решающим во всей этой истории. Дело в том, что г-н Акматов, видимо, в большой "заботе" о судьбе "турецкой революции" решил … ПОДАРИТЬ тот самый участок и склад своей жене!

Копия Договора о безвозмездной передаче имущества имеется в распоряжении редакции.

Видимо, Нурлан Акматов, очень быстро сменивший "политическую" ориентацию, решил нехитрым образом подсобить семейному бюджету.

Редакции VB.KG будет очень интересно узнать позицию г-на Посла Турецкой Республики в Кыргызской Республики, как и выяснить реакцию на происходящее Генпрокуратуры, МИДа и ГКНБ.

Возможно, эта ситуация станет показательной, и будет весьма кстати для обсуждения на следующем Совбезе. На предыдущем, напомним, президент Сооронбай Жээнбеков говорил об обязательной защите добропорядочных иностранных инвестиций. И до сегодняшнего дня глава государства нелестно отзывается о некоторых представителях судебного корпуса, которые рубят на корню всю судебную реформу, призванную бороться с коррупцией и несправедливостью.

Редакция VB.KG продолжит следить за развитием этой истории. Как минимум интересно, как далеко могут зайти иностранные дипломаты в давлении на отечественные суды.

P.S. Судя по всему, практически аналогичная ситуация складывается с другим зарекомендовавшим себя, успешным бизнесом с турецкими инвестициями - торговым центром "VEFA". К этой истории мы также обратимся в следующих материалах.