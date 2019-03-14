На границе с Таджикистаном опять стрельба. Ранен милиционер

В приграничном районе Баткенской области продолжаются столкновение жителей приграничных районов Кыргызстана и Таджикистана. Об этом VB.KG сообщили в ГПС Кыргызстана.

- В 16.10 ситуация вновь обострилась. Жители сел Аксай и анклава Ворух вблизи границы стали закидывать камнями и стараться перетащить друг друга на свою территорию. Чтобы урегулировать ситуацию пограничники были вынуждены открыть предупредительный огонь в воздух. Сейчас удалось отогнать людей от линии границы, но вблизи по-прежнему наблюдается скопление людей, - рассказали в пресс-службе пограничной службы.

Сейчас известно об одном пострадавшем в результате стычки. Огнестрельное ранение в ногу получил милиционер.

- Сейчас он доставлен в Баткенскую объединенную больницу, ему оказывается медицинская помощь. О тяжести его состояния будет известно позже, - сообщили VB.KG в Минздраве.