Ситуация на кыргызско-таджикской границе относительно спокойная

Отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы Кыргызской Республики сообщает, что ситуация на кыргызско-таджикской государственной границе относительно стабильная.

С 22:00 часов 14 марта до 06:00 часов утра 15 марта скопления граждан в приграничных районах не зафиксировано.

Вечером 14 марта, в местности "Дача" (КР) состоялась встреча делегаций сторон. Со стороны Кыргызской Республики – Вице-премьер министр, председатель Государственной пограничной службы КР, губернатор Баткенской области, заместитель МВД КР, представители силовых структур, от Республики Таджикистан – Вице-премьер министр, Первый заместитель Председателя – командующий Пограничными войсками КНБ РТ, губернатор Согдийской области заместитель МВД РТ, прокурор Согдийской области, представители республиканского и областного госрегистра, на которой обсуждались вопросы урегулирования ситуации на кыргызско-таджикском участке государственной границы.

Встреча делегаций двух стран продолжится сегодня.

Дороги Исфара-Ворух (РТ) и Баткен-Лейлек (КР) остаются закрытыми.

Государственная пограничная служба Кыргызской Республики совместно с правоохранительными органами и представителями местного самоуправления проводит разъяснительные мероприятия с населением приграничных районов.

Аналогичная работа проводится таджикскими пограничниками и властями в приграничных районах Таджикистана.

В связи с обстановкой на кыргызско-таджикского участка государственной границы подразделения Государственной пограничной службы Кыргызской Республики несут службу в усиленном варианте.