Таджикистанец, разыскиваемый Интерполом за экстремизм, задержан в Бишкеке

7 марта 2019 года органами ГКНБ КР в ходе контртеррористических мероприятий по выявлению и пресечению каналов вербовки и отправки рекрутов в ряды международных террористических организаций (МТО), запрещенных на территории КР в судебном порядке - задержан гражданин КР "С.К.", уроженец Баткенской области.

Установлено, что задержанный "С.К", находясь на трудовых заработках на территории одной из стран СНГ был завербован эмиссарами через социальные сети, после чего прошел первичную военную подготовку. Присягнув главарям МТО, планировал вылететь в Турцию и присоединиться в состав группы наемников МТО из других стран, незаконно перейти турецко-сирийскую границу для дальнейшего участия в "джихаде" против правительственных войск Сирии.

В настоящее время органами ГКНБ в отношении "С.К." расследуется досудебное производство по признакам преступлений, предусмотренных статьями 243 ("Участие гражданина Кыргызской Республики в вооруженных конфликтах или военных действиях на территории иностранного государства или прохождение террористической подготовки") и 395 ("Наемничество") Уголовного Кодекса КР.

Задержанный водворен в СИЗО ГКНБ КР. Ведется следствие, сообщает пресс-служба ГКНБ.

В свою очередь пресс-служба ГУВД Бишкека сообщает о задержании экстремиста, находившегося в межгосударственном розыске по линии Интерпола.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий оперативниками Службы по противодействию экстремизма и незаконной миграции ГУВД г.Бишкек на территории Свердловского района был задержан уроженец Республики Таджикистан А.М. 1974 года рождения, который находился в межгосударственном розыске за совершение преступлений предусмотренного ст. 401 прим.1 (Незаконное вовлечение и участие граждан в вооруженных подразделениях, вооруженном конфликте или военных действиях на территории других государств) и ст. 307 прим.3, часть 2 (Организация деятельности экстремистской организации) УК Республики Таджикистан. Задержанный А.М. является активным приверженцем запрещенных международных террористических организаций.

В настоящее время разыскиваемый по линии Интерпола А.М. в порядке ст. 98 УПК Кыргызской Республики водворен в ИСВ ГУВД г.Бишкек.