Погода
$ 69.74 - 69.86
€ 79.00 - 79.72

Кто остановит "серый" импорт муки из Казахстана в Кыргызстан?

166  0
- Екатерина Улитина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

За последние два месяца в Кыргызстане килограмм муки подорожал на 2-3 сома, что, естественно, отразилось на стоимости хлеба. Продукт первой необходимости подорожал в среднем на 1 сом. Об этом VB.KG рассказал председатель Ассоциации мукомолов КР Рустам Жунушев.

При этом читатели сообщают нашей редакции, что в южных областях, например, в Узгене, цены подскочили еще выше. Там за неделю мешок муки подорожал сразу на 150 сомов и стал стоить 1300 сомов.

- На юге мука действительно стоит немного дороже. В Оше примерно 1100 сомов за мешок. В Узгене мукомольный комбинат закрыт, видимо возник дефицит и цены подскочили, - объяснил Жунушев.

Он добавил, что цену на муку начали расти после того, как подорожало зерно в Казахстане.

- Примерно 65% рынка муки в Кыргызстане занимает казахская продукция. Год назад многим отечественным мукомольным комбинатам пришлось закрыться из-за того, что они не смогли конкурировать с казахской мукой, которую завозили в Кыргызстан как серый импорт, без уплаты НДС. Теперь наш рынок сильно зависит от цен на зерно в соседней республике, - сказал Рустам Жунушев.

Глава ассоциации уверен, что если не решить проблему серого импорта, то вскоре Кыргызстан встретится с проблемой продовольственной безопасности.

- Сейчас мы не обеспечиваем себя мукой. Комбинаты работают на 20% от своей мощности, многие приостановили работу, сотрудники остались без работы. Фермеры сокращают посевные площади зерновых, так как нет спроса внутри страны, а при экспорте мы не конкурентоспособны из-за высокого курса национальной валюты. Сейчас Казахстан продает зерно и муку по низким ценам, но ведь ситуация может измениться, - предупреждает эксперт.

По его мнению, цены на зерно и муку стабилизировались, и в ближайшее время не будут меняться.

В государственном Агентстве антимонопольного регулирования VB.KG сообщили, что еженедельно проводят анализ цен на муку и хлеб, и пока не заметили колебаний стоимости.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/377245
Теги:
Казахстан, цены, экспорт, импорт, мука, Кыргызстан, Рустам Жунушев
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  