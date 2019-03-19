Кто остановит "серый" импорт муки из Казахстана в Кыргызстан?

За последние два месяца в Кыргызстане килограмм муки подорожал на 2-3 сома, что, естественно, отразилось на стоимости хлеба. Продукт первой необходимости подорожал в среднем на 1 сом. Об этом VB.KG рассказал председатель Ассоциации мукомолов КР Рустам Жунушев.

При этом читатели сообщают нашей редакции, что в южных областях, например, в Узгене, цены подскочили еще выше. Там за неделю мешок муки подорожал сразу на 150 сомов и стал стоить 1300 сомов.

- На юге мука действительно стоит немного дороже. В Оше примерно 1100 сомов за мешок. В Узгене мукомольный комбинат закрыт, видимо возник дефицит и цены подскочили, - объяснил Жунушев.

Он добавил, что цену на муку начали расти после того, как подорожало зерно в Казахстане.

- Примерно 65% рынка муки в Кыргызстане занимает казахская продукция. Год назад многим отечественным мукомольным комбинатам пришлось закрыться из-за того, что они не смогли конкурировать с казахской мукой, которую завозили в Кыргызстан как серый импорт, без уплаты НДС. Теперь наш рынок сильно зависит от цен на зерно в соседней республике, - сказал Рустам Жунушев.

Глава ассоциации уверен, что если не решить проблему серого импорта, то вскоре Кыргызстан встретится с проблемой продовольственной безопасности.

- Сейчас мы не обеспечиваем себя мукой. Комбинаты работают на 20% от своей мощности, многие приостановили работу, сотрудники остались без работы. Фермеры сокращают посевные площади зерновых, так как нет спроса внутри страны, а при экспорте мы не конкурентоспособны из-за высокого курса национальной валюты. Сейчас Казахстан продает зерно и муку по низким ценам, но ведь ситуация может измениться, - предупреждает эксперт.

По его мнению, цены на зерно и муку стабилизировались, и в ближайшее время не будут меняться.

В государственном Агентстве антимонопольного регулирования VB.KG сообщили, что еженедельно проводят анализ цен на муку и хлеб, и пока не заметили колебаний стоимости.