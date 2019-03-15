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Президент встретился с консулами Кыргызстана за рубежом

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- ВБ
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Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 15 марта, встретился с Почетными консулами Кыргызстана в иностранных государствах.

Сооронбай Жээнбеков рассказал о преобразованиях и изменениях, которые происходят в Кыргызстане в рамках реализации реформ во всех сферах жизнедеятельности страны, касающейся развития регионов, цифровизации, борьбы с коррупцией, судебно-правовой реформы. Он отметил, что принимаются все меры по улучшению условий для бизнеса и создания благоприятного инвестиционного климата.

"Почетные консулы вносят свой вклад в популяризацию Кыргызстана за рубежом, и оказывают немалую помощь", - отметил он.

Президент отметил работу Почетных консулов в Германии Элердинга и Крэммеля, которые оказывают помощь социальным учреждениям страны, занимаются благотворительными делами. Почетные консулы в Японии Мидзусако и Накаджима ведут активную работу по оказанию помощи в сфере здравоохранения и культуры. Почетные консулы в России Владимир Трофимов, Алексей Чиналиев, Таалайбек Абдиев, Талантбек Намазбеков, в Казахстане Талгат Айтбаев помогают соотечественникам, занимаются различными проектами.

"Мы очень благодарны консулам за их работу. Институт Почетных консулов имеет большой потенциал в реализации экономических проектов, помощи мигрантам. Очень важно усилить экономические связи, привлекать иностранные инвестиции, компании и туристов в Кыргызстан", - подчеркнул Глава государства.

Президент Сооронбай Жээнбеков еще раз напомнил, что приоритетными направлениями экономики Кыргызстана являются энергетика, транспорт, обеспечение население чистой водой, ирригация, информационные технологии, туризм, сельское хозяйство, экспорт продукции и обратил особое внимание Почетных консулов на активизацию работы в сфере "экономической дипломатии".

На встрече выступили ряд Почетных консулов, которые рассказали о проводимой работе по своим направлениям.

Министр иностранных дел Чынгыз Айдарбеков отметил, что сегодня будет проходить 5-е Совещание Почетных консулов Кыргызской Республики в иностранных государствах, но встреча в таком формате с Президентом страны проводится впервые.

Глава государства выразил надежду, что эти встречи станут традиционными.


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URL: https://www.vb.kg/377246
Теги:
консульство, президент, сотрудничество, культура, Кыргызстан, экономика, политика, дипломатия, Сооронбай Жээнбеков
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