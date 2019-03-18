Погода
$ 69.70 - 69.86
€ 78.60 - 79.55

Зилалиев внезапно заявил, что деньги, изъятые из его ячейки - не его!

1249  4
- ВБ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Экс-глава ГКПЭН Дуйшенбек Зилалиев разослал СМИ уже традиционное обращение, главная суть которого, что он не виноват. Собственно, как и в прошлых своих сообщениях. Но появилось два новых момента - оказывается, как утверждает Зилалиев, "имущество и деньги, снятые в красочном ролике", ему не принадлежат. И второй момент - бывшего чиновника теперь защищает некая Джакупова (но, как выяснилось, не правозащитница Чолпон Джакупова - ред.).

Приводим его письмо полностью.

"Вот уже почти 4-й месяц, как я содержусь под стражей в СИЗО ГКНБ по обвинению в "незаконном обогащении". Такой вывод сделан из-за неправильности заполнения мной своей декларации о доходах (по данным налоговой службы и Генеральной прокуратуры).

Следствие утверждает, что:

1. Имущество и деньги, снятые в красочном ролике, принадлежат мне;

2. Все это имущество и деньги заработаны преступным (коррупционным путем).

Я утверждаю, что:

1. Имущество и деньги мне не принадлежат;

2. Соответственно, о коррупции здесь речи быть не может.

При задержании меня 7 декабря 2018 года сотрудники ГКНБ утверждали, что около 1 года собирали обо мне сведения и все доказательства у них имеются. То есть, с учетом трех месяцев заключения уже больше 1 года они пытаются доказать, что я преступник. И пока ничего не получается. Но перед всей страной я уже объявлен отъявленным коррупционером и вором. Хотя следствие по делу еще не окончено и не передано в суд для оценки.

4-й месяц, как я нахожусь в заключении. То есть у следствия с учетом ранее проведенных оперативно-следственных мероприятий времени было более чем предостаточно уже давно все оформить и направить дело в суд.

Я хочу сообщить следующее. Если в марте следствие не будет окончено, то считаю необходимым:

- изменить мне меру пресечения, чтобы я мог в соответствии с решением Конституционной палаты от 2014 г цивилизованно обосновать свою позицию на следствии и далее в суде, если оно до него дойдет.

Если этого не будет сделано, то я прихожу к выводу, что данное дело является заказным и политически мотивированным. А значит главной целью является не доказать, что я преступник, а просто любыми способами держать меня в изоляции от каких либо процессов в стране.

При развитии событий по такому сценарию я в дальнейшем выступлю с другим обращением с планами о том, что я собираюсь предпринять.

Сооронбай Шарипович, обращаюсь к Вам как к гаранту Конституции! Прошу обратить Ваше внимание на это дело и дать поручение объективно разобраться с учетом моей позиции тоже. Вас в очередной раз подставляют ложной информацией.

Д.Зилалиев".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/377257
Теги:
ГКНБ, СИЗО, коррупция, Кыргызстан, Дуйшенбек Зилалиев
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
Вика
18.03.2019, 10:06

Что он голову морочит. То мое то его. Пара уже определится будешь за решоткой или нет.

0
Цитировать
Жалоба модератору
Ош
18.03.2019, 10:13

Это деньги народа, которые ты положил себе.

0
Цитировать
Жалоба модератору
боб
18.03.2019, 10:21

зизу заврался в конец и загнал сам себя ещё глубже

0
Цитировать
Жалоба модератору
Www
18.03.2019, 10:37

Он вообще понимает, что он не в том положении, что бы умничать тут ?!  К гитаристу он в подмышки пробрался через жену татарку, а тот таких прямо пригревал, почему этот ментяра вдруг сделал сумашедшую карьеру... сядет по самые не балуйся, а там криминальные элементы его заставят зону содержать.

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  