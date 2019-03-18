Зилалиев внезапно заявил, что деньги, изъятые из его ячейки - не его!

Экс-глава ГКПЭН Дуйшенбек Зилалиев разослал СМИ уже традиционное обращение, главная суть которого, что он не виноват. Собственно, как и в прошлых своих сообщениях. Но появилось два новых момента - оказывается, как утверждает Зилалиев, "имущество и деньги, снятые в красочном ролике", ему не принадлежат. И второй момент - бывшего чиновника теперь защищает некая Джакупова (но, как выяснилось, не правозащитница Чолпон Джакупова - ред.).

Приводим его письмо полностью.

"Вот уже почти 4-й месяц, как я содержусь под стражей в СИЗО ГКНБ по обвинению в "незаконном обогащении". Такой вывод сделан из-за неправильности заполнения мной своей декларации о доходах (по данным налоговой службы и Генеральной прокуратуры).

Следствие утверждает, что:

1. Имущество и деньги, снятые в красочном ролике, принадлежат мне;

2. Все это имущество и деньги заработаны преступным (коррупционным путем).

Я утверждаю, что:

1. Имущество и деньги мне не принадлежат;

2. Соответственно, о коррупции здесь речи быть не может.

При задержании меня 7 декабря 2018 года сотрудники ГКНБ утверждали, что около 1 года собирали обо мне сведения и все доказательства у них имеются. То есть, с учетом трех месяцев заключения уже больше 1 года они пытаются доказать, что я преступник. И пока ничего не получается. Но перед всей страной я уже объявлен отъявленным коррупционером и вором. Хотя следствие по делу еще не окончено и не передано в суд для оценки.

4-й месяц, как я нахожусь в заключении. То есть у следствия с учетом ранее проведенных оперативно-следственных мероприятий времени было более чем предостаточно уже давно все оформить и направить дело в суд.

Я хочу сообщить следующее. Если в марте следствие не будет окончено, то считаю необходимым:

- изменить мне меру пресечения, чтобы я мог в соответствии с решением Конституционной палаты от 2014 г цивилизованно обосновать свою позицию на следствии и далее в суде, если оно до него дойдет.

Если этого не будет сделано, то я прихожу к выводу, что данное дело является заказным и политически мотивированным. А значит главной целью является не доказать, что я преступник, а просто любыми способами держать меня в изоляции от каких либо процессов в стране.

При развитии событий по такому сценарию я в дальнейшем выступлю с другим обращением с планами о том, что я собираюсь предпринять.

Сооронбай Шарипович, обращаюсь к Вам как к гаранту Конституции! Прошу обратить Ваше внимание на это дело и дать поручение объективно разобраться с учетом моей позиции тоже. Вас в очередной раз подставляют ложной информацией.

Д.Зилалиев".