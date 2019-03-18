С 1 июля ГРС прекращает выдачу вкладышей о гражданстве детей

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[/vrezВ целях исключения риска незаконного вывоза несовершеннолетних детей за пределы Кыргызской Республики, с 1 июля 2019 года Государственная регистрационная служба при Правительстве Кыргызской Республики прекращает прием документов на выдачу вкладыша в свидетельство о рождении, подтверждающего наличие у ребенка гражданства КР.

В связи с чем напоминаем гражданам о необходимости получения общегражданского паспорта (загранпаспорт) детям, не достигшим 16 летнего возраста, для выезда за пределы страны.

Также необходимо отметить о том, что ранее выданные вкладыши в свидетельство о рождении детей действуют до окончания срока его действия.

Справочно: Вкладыш выдается к свидетельству о рождении для граждан Кыргызской Республики, не достигших 16-летнего возраста, и является документом, дающим право для въезда, выезда, транзитного проезда и пребывания на территории Республики Узбекистан, Казахстан и Российской Федерации при обязательном сопровождении данного лица родителем или законным представителем.