Бывшие соратники Атамбаеву: кто связан с ворами, сам такой!

"Алмазбек Атамбаев, вы не имеете права говорить от имени объединения участников апрельской революции "Айкол Ала-Тоо". Об этом в своем обращении к экс-президенту заявила член этой организации Марипа Алыйкулова. Текст своего обращения она предоставила редакции VB.KG. По ее словам, чтобы выступать от имени организации, по меньшей мере нужно быть ее членом.

"О какой справедливости вы говорили (на митинге в память об Аксыйских событиях - ред.), когда многих ваших последователей вы же и предали. С 2009 года я являюсь членом СДПК. Участвовала в апрельских событиях и получила ранение. Не отказалась я работать и на избирательном участке вашим полномочным представителем, и потом в дальнейшем всегда вам верила, но взамен получила то, что меня в период вашего президентства арестовывали и подвергали преследованию. Я, которая даже с маленькими детьми всегда шла за вами, десятки раз обращалась к вам за справедливостью, но не нашла ее у вас. Зато ее нашли у вас такие люди, как Мээрбек Мискенбаев и Амантур Жамгырчиев, которые обокрали героев апрельской революции и их семьи. Вы тогда поверили им, которые по сей день угрожают убить меня и мою семью. Значит, вы тоже с ними заодно. Человек, который связан с с ворами, сам таким является", - резюмировала она.

По этой причине, продолжила она, экс-президент окружил себя безграмотными людьми.

"Они даже не знают разницы между партией и общественным объединением. После неоднократных обращений к вам нынешний депутат Мухтар Айнакулов в 2010 году сказал мне, чтобы я за 2 км обходила "Форум". Так как я, по его словам, предала общественное объединение "Айкол Ала-Тоо". Я его спросила, вы хоть знаете разницу между партией и ОО, на что он меня послал подальше. Правда, позже он извинился", - поведала Алыйкулова.

Отметим, экс-президент Алмазбек Атамбаев на мероприятии, посвященном памяти аксыйских событий заявил, что общественное объединение героев апрельской революции "Айкол Ала-Тоо" узурпировано властью.

Также он сказал, что нынешняя власть пытается всех запугать.

"У всех депутатов есть бизнес, и они испугались, но весь народ не запугать", - добавил Атамбаев.

Напомним, член общественного объединения "Айкол Ала-Тоо" Марипа Алыйкулова в 2016 году обратилась с заявлением в правоохранительные органы по поводу присвоения руководством общества Мээрбеком Мискенбаевым и Амантуром Жамгырчиевым денежных средств, выделенных в виде социальной поддержки членам "Айкол Ала-Тоо".

При этом, по ее словам, следствия не проводилось, и только с 2018 года оно возобновилось.

По данным следствия, руководители ОсОО "Транс Азия уголь компани" для социальной поддержки членов ОО "Айкол Ала-Тоо" передали через ОсОО "Марал курулуш" на безвозмездной основе уголь на сумму более 2,1 миллиона сомов, которые, по словам заявительницы, апрелевцы не получили.