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Азимжана Аскарова перевели в исправительную колонию

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- Бакыт Стамов
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Приговоренный к пожизненному заключению правозащитник Азимжан Аскаров переведен из СИЗО в исправительную колонию № 19, расположенную в селе Джаны-Джер Сокулукского района. Об этом редакции VB.KG сообщила пресс-секретарь ГСИН Элеонора Элеонора Сабатарова.

По ее словам, держать его СИЗО больше нет оснований.

- Он уже давно должен был там находиться. Приговор рассмотрен всеми инстанциями и вступил в законную силу, - пояснила она.

Напомним, правозащитник обвиняется в соучастии в убийстве милиционера во время Ошских событий. Также он признан виновным в распространении призывов к массовым беспорядкам и межнациональной розни.

В апреле 2016 года Комитет ООН по правам человека рекомендовал освободить Аскарова и обеспечить ему доступ к правосудию.

Верховный суд Кыргызстана направил дело на пересмотр в Чуйский областной суд, который оставил приговор в силе.


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URL: https://www.vb.kg/377262
Теги:
Азимжан Аскаров, ГСИН, ошские события, суд, Кыргызстан
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