Азимжана Аскарова перевели в исправительную колонию

Приговоренный к пожизненному заключению правозащитник Азимжан Аскаров переведен из СИЗО в исправительную колонию № 19, расположенную в селе Джаны-Джер Сокулукского района. Об этом редакции VB.KG сообщила пресс-секретарь ГСИН Элеонора Элеонора Сабатарова.

По ее словам, держать его СИЗО больше нет оснований.

- Он уже давно должен был там находиться. Приговор рассмотрен всеми инстанциями и вступил в законную силу, - пояснила она.

Напомним, правозащитник обвиняется в соучастии в убийстве милиционера во время Ошских событий. Также он признан виновным в распространении призывов к массовым беспорядкам и межнациональной розни.

В апреле 2016 года Комитет ООН по правам человека рекомендовал освободить Аскарова и обеспечить ему доступ к правосудию.

Верховный суд Кыргызстана направил дело на пересмотр в Чуйский областной суд, который оставил приговор в силе.