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МИД КР выясняет, что с кыргызстанкой, которую ранили в перестрелке в Турции

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- Екатерина Улитина
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Министерство иностранных дел проверяет информацию турецких СМИ о том, что в результате стрельбы на улице в Измире пострадала кыргызстанка.

По данным новостного сайта haberler.com, в ночь с 16 на 17 марта примерно в 00.30 на улице в Измире двое мужчин открыли огонь по автомобилю. В салоне машины находилась кыргызстанка Эльнура Турманбетова, которая получила огнестрельное ранение.

Сейчас пострадавшая находится в больнице медицинского факультета Эгейского университета. Ее состояние удовлетворительное.

По данным СМИ, полиция начала расследование данного инцидента.

В Министерстве иностранных дел КР VB.KG сообщили, что держат ситуацию на контроле и выясняют подробности произошедшего.


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URL: https://www.vb.kg/377264
Теги:
МИД, ранение, стрельба, Турция, Кыргызстан, пострадавшие
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