Чекисты задержали прокурора за вымогательство у граждан Узбекистана

В ходе проводимой работы по пресечению преступлений коррупционной направленности в органах государственной власти КР, АКС ГКНБ КР был выявлен факт вымогательства денежных средств со стороны заместителя прокурора Баткенского района Баткенской области "Т.Т.".

В частности, 13 января 2019 года ОВД г.Баткен было зарегистрировано досудебное производство по факту произошедшего пожара жилого дома, арендуемого гражданами Республики Узбекистан "У.Н." и "А.Ф.".

По результатам судебно-пожаро-технической экспертизы было установлено, что причиной возгорания послужило короткое замыкание электропроводов.

2 февраля 2019 года по указанному факту ОВД г.Баткен досудебное производство было прекращено на основании п.2 ч.1 ст. 26 Уголовно-процессуального кодекса КР (за отсутствием в деянии состава преступления) и 27 февраля 2019 года направлено в прокуратуру Баткенского района для изучения законности и обоснованности принятого решения.

Рассмотрение данного материала было поручено заместителю прокурора Баткенского района "Т.Т.".

12 марта 2019 года "Т.Т.", преследуя цель материального обогащения, вызвал гражданина Республики Узбекистан "У.Н." и под предлогом отсутствия разрешительных документов на занятие трудовой деятельностью, а также запугивая последующей депортацией, потребовал денежные средства в сумме 30 тысяч сомов для положительного разрешения вопроса.

14 марта 2019 года на основании заявления "У.Н." Генеральной прокуратурой КР по ч.1 ст. 326 (вымогательство взятки) Уголовного кодекса КР в ЕРПП зарегистрировано досудебное производство, расследование которого было поручено ГСУ ГКНБ КР.

16 марта 2019 года в результате проведенных с отделом собственной безопасности и служебных расследований Генеральной прокуратуры КР совместных мероприятий, в своем служебном кабинете при получении взятки в сумме 20 тысяч сомов с поличным был задержан заместитель прокурора Баткенского района "Т.Т.".

Задержанный водворен в ИВС СИЗО ГКНБ КР. Ведется следствие.