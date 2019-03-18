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Чего добивается Атамбаев?

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- Бакыт Стамов
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Сегодня самая обсуждаемая тема в Кыргызстане - это вчерашнее выступление экс-президента Алмазбека Атамбаева. В частности пользователи интернета продолжают комментировать слова бывшего главы государства о том, что он просит прощения у кыргызстанцев за то, что привел к власти Жээнбекова. А также, по его словам, за "семейно-клановое правление" последнего.

Судя по комментариям, не всем кыргызстанцам пришлись по нраву его слова. Так, большинство из них советуют экс-президенту оставить политику и не будоражить общественность. В то же время ради справедливости стоит отметить, что нашлись голоса и в его поддержку.

Так, депутат Алмамбет Шыкмаматов высказал VB.KG мнение, что экс-президент Атамбаев любой ценой намерен отомстить нынешнему главе государства, вплоть до беспорядков.

- Он сам являлся основоположником и идеологом тех негативов, про которые вчера говорил. Например, что касается клановости, то именно при Атамбаеве был апогей такого правления, когда его водители и телохранители правили государством. Он внес кадровую чехарду в назначения на государственные должности, когда ставил людей по принципу клановой преданности. Кто-кто, но именно он стоял у истоков возрождения кланового правления в стране, - отметил VB.KG народный избранник.

Что касается коррупции, продолжил собеседник редакции, то, опять же, при Атамбаеве был апогей этого зла.

- Этому свидетельство ТЭЦ, музей, ипподром, Нарынский каскад ГЭС и так далее. То есть все стройки, которые мы возводили на кредиты, на одну треть были обворованы. Это ли не апогей коррупции, - задался вопросом Шыкмаматов.

Также нардеп прокомментировал слова Атамбаева о переходе в оппозицию.

- Его цель не быть системной оппозицией, а отомстить любой ценой. Путем беспорядков, провокаций и дестабилизации обстановки. Он же открыто сказал, что намерен исправить свою ошибку. То есть он намекает, что будет использовать силу. Также он сказал, что милиция не будет стрелять в народ. Этим самым он уже готовит сознание людей к тому, что будут беспорядки, - предположил депутат.

Его коллега по парламенту Кожобек Рыспаев и вовсе потребовал от экс-президента Атамбаева предоставить доказательства своих слов.

- Политик не должен бросаться такими заявлениями без доказательств. Если это так, то пусть обоснует свои слова. Народ ведь не дурак, он все видит и понимает. При Бакиеве действительно было семейно-клановое правление, когда сын управлял одной ветвью власти, брат другой, еще один брат следующей и так далее. Пусть Атамбаев конкретно укажет на эти факты. Президент ведь сам просил, что если будут подобные нарушения, то ему об этом сообщать, - напомнил народный избранник VB.KG.

Лидер партии "Бутун Кыргызстан" Адахан Мадумаров, к которому редакция VB.KG также обратилась за комментариями, частично согласился с заявлением Атамбаева.

- Я еще в прошлом году говорил, что, зная характер Атамбаева, рано или поздно он будет просить прощения у народа Кыргызстана. Единственное, он не до конца это сделал. Он попросил прощение всего лишь за то, что привел к власти Жээнбекова, но упустил самый главный момент. Я имею в виду то, что он привел этого человека с грубейшими нарушениями в избирательном законодательстве. Вот о чем надо ему было говорить. Что касается семейно-кланового правления, то я неоднократно говорил, что оно не сегодня появилось в Кыргызстане, - сказал он.

Отметим, вчера на мероприятии, посвященном аксыйским событиям, экс-президент Алмазбек Атамбаев попросил прощения перед собравшимися, что привел к власти Сооронбая Жээнбекова и что из-за этого в стране воцарилось семейно-клановое правление. Также он заявил, что будет противостоять этому правлению.


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URL: https://www.vb.kg/377267
Теги:
Адахан Мадумаров, Алмазбек Атамбаев, Алмамбет Шыкмаматов, Кожобек Рыспаев, аксыйские события, оппозиция, конфликт, Кыргызстан, политика, экс-президент
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Комментарии
Бакыт Дооронов
18.03.2019, 16:03

Клоун как всегда в своем репертуаре, сидел у себя в Особняке и доживал бы свои дни... Так нет же надо себя показать... Атамбаев народ не поведется на твои интриги и разделения, народу надо спокойствия и гармония. Вот посадили бы тебя по быстрее за твои коррупционные дела, всем бы стало легче...

-1
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Алим
18.03.2019, 16:10

Бакыт Дооронов

Клоун как всегда в своем репертуаре, сидел у себя в Особняке и доживал бы свои дни... Так нет же надо себя показать... Атамбаев народ не поведется на твои интриги и разделения, народу надо спокойствия и гармония. Вот посадили бы тебя по быстрее за твои коррупционные дела, всем бы стало легче...

А что ему остается делать? Его хотят уничтожить, посадить в тюрьму, он что должен сидеть молча и дрожать всю жизнь? Или как те двое убежать из страны! Не на того напали! 

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xjhj
18.03.2019, 16:24

Бакыт Дооронов - такие как вы не понимают и поддерживают настоящих коррупционеров , как вы говорите и поддерживаете таких "водителей и телохранителей" , как Шыкмаматов и "флюгель" Рыспаев , иса омуркулов... (список можно продолжить) !!!

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реалист
18.03.2019, 16:49

Кто то должен правду матку рубить, а то я смотрю хамелеоны приободрились и быстро переобулись, так же  бакиевские прихвостни начали голову поднимать сидели бы и молчали у самих рыло в пуху.  

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John
18.03.2019, 16:54

Воровские разборки.... На уровне государства. ☹️

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Антишыкмамат
18.03.2019, 17:03

Эй Алмамбет, ты вроде юрист, раз был министром юстиции, суд доказал по делам ТЭЦа?, пока нет, правильно ?

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2020
18.03.2019, 17:09

Мой прогноз, если выборы в ЖК состоятся действительно в 2020, то действующая власть проиграет, потому что к этому времени народ поймёт, что движения нет, так. Что мой совет, пока власть полностью не растеряла электорат, выборы в ЖК, надо провести этой осенью .....

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Жика
18.03.2019, 17:29

Атамбаев хотел сесть наголову Жээнбекова и контролировать все. Тем временем когда народ нуждался

поддержки провительства. Но Жээнбеков выбрал народ и это было более чем правильно

президент должен работать для народа а не для кокого та алкаша!

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Жика
18.03.2019, 17:36

Атамбаев боится что скоро его тоже упекут за решотку и по этому он старается удержать свою позицию эму больше не чего не осталось он уже не один раз просил помирить его с Жээнбековым 

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Вика
18.03.2019, 17:37

Нет нечего строшнее тюрьмы для Атамбаева так как там нету каньяка который он любит

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