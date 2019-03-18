Чего добивается Атамбаев?

Сегодня самая обсуждаемая тема в Кыргызстане - это вчерашнее выступление экс-президента Алмазбека Атамбаева. В частности пользователи интернета продолжают комментировать слова бывшего главы государства о том, что он просит прощения у кыргызстанцев за то, что привел к власти Жээнбекова. А также, по его словам, за "семейно-клановое правление" последнего.

Судя по комментариям, не всем кыргызстанцам пришлись по нраву его слова. Так, большинство из них советуют экс-президенту оставить политику и не будоражить общественность. В то же время ради справедливости стоит отметить, что нашлись голоса и в его поддержку.

Так, депутат Алмамбет Шыкмаматов высказал VB.KG мнение, что экс-президент Атамбаев любой ценой намерен отомстить нынешнему главе государства, вплоть до беспорядков.

- Он сам являлся основоположником и идеологом тех негативов, про которые вчера говорил. Например, что касается клановости, то именно при Атамбаеве был апогей такого правления, когда его водители и телохранители правили государством. Он внес кадровую чехарду в назначения на государственные должности, когда ставил людей по принципу клановой преданности. Кто-кто, но именно он стоял у истоков возрождения кланового правления в стране, - отметил VB.KG народный избранник.

Что касается коррупции, продолжил собеседник редакции, то, опять же, при Атамбаеве был апогей этого зла.

- Этому свидетельство ТЭЦ, музей, ипподром, Нарынский каскад ГЭС и так далее. То есть все стройки, которые мы возводили на кредиты, на одну треть были обворованы. Это ли не апогей коррупции, - задался вопросом Шыкмаматов.

Также нардеп прокомментировал слова Атамбаева о переходе в оппозицию.

- Его цель не быть системной оппозицией, а отомстить любой ценой. Путем беспорядков, провокаций и дестабилизации обстановки. Он же открыто сказал, что намерен исправить свою ошибку. То есть он намекает, что будет использовать силу. Также он сказал, что милиция не будет стрелять в народ. Этим самым он уже готовит сознание людей к тому, что будут беспорядки, - предположил депутат.

Его коллега по парламенту Кожобек Рыспаев и вовсе потребовал от экс-президента Атамбаева предоставить доказательства своих слов.

- Политик не должен бросаться такими заявлениями без доказательств. Если это так, то пусть обоснует свои слова. Народ ведь не дурак, он все видит и понимает. При Бакиеве действительно было семейно-клановое правление, когда сын управлял одной ветвью власти, брат другой, еще один брат следующей и так далее. Пусть Атамбаев конкретно укажет на эти факты. Президент ведь сам просил, что если будут подобные нарушения, то ему об этом сообщать, - напомнил народный избранник VB.KG.

Лидер партии "Бутун Кыргызстан" Адахан Мадумаров, к которому редакция VB.KG также обратилась за комментариями, частично согласился с заявлением Атамбаева.

- Я еще в прошлом году говорил, что, зная характер Атамбаева, рано или поздно он будет просить прощения у народа Кыргызстана. Единственное, он не до конца это сделал. Он попросил прощение всего лишь за то, что привел к власти Жээнбекова, но упустил самый главный момент. Я имею в виду то, что он привел этого человека с грубейшими нарушениями в избирательном законодательстве. Вот о чем надо ему было говорить. Что касается семейно-кланового правления, то я неоднократно говорил, что оно не сегодня появилось в Кыргызстане, - сказал он.

Отметим, вчера на мероприятии, посвященном аксыйским событиям, экс-президент Алмазбек Атамбаев попросил прощения перед собравшимися, что привел к власти Сооронбая Жээнбекова и что из-за этого в стране воцарилось семейно-клановое правление. Также он заявил, что будет противостоять этому правлению.