Мужчина, обвинявший милицию в убийстве сына, задержан за кражу скота

Житель села Бору-Баш, обвинявший милицию в пытках и убийстве сына, задержан по подозрению в краже скота. Об этом сообщает руководитель пресс-службы УВД Иссык-Кульской области Сталбек Усубакунов.

По его данным, 3-го марта в ОВД Ак-Суйского района с заявлением обратился житель села Бору-Баш о том, что в ночь с 28-го февраля на 1-е марта неизвестными лицами с базы Кара-Жальского айыльного округа было похищено 9 лошадей. Этот факт был зарегистрирован в Едином реестре преступлений и проступков ОВД Ак-Суйского района, и в соответствии со ст. 200 (Кража) УК КР было начато досудебное производство.

В ходе проведенных следственно-розыскных мероприятий оперативники ОВД Ак-Суйского района, совместно с сотрудниками 2-го управления СКМ МВД КР, установили местонахождение краденых лошадей. Выяснилось, что в ночь со 2 на 3 марта 59-летний житель села Михайловка Тюпского района О. Аскар реализовал 8 голов краденых лошадей на скотном рынке Токмака Чуйской области местным жителям на общую сумму 305 000 сомов.

По специальному следственному поручению проданные лошади были изъяты в качестве вещественного доказательства. Позже в доме у жителя села Михайловка Тюпского района О. Аскара была также изъята еще одна лошадь и денежные средства, полученные от реализации краденого скота.

Было установлено, что краденый скот домой О. Аскару привел 39-летний житель села Санташ Тюпского района, ранее судимый за кражу скота А. Талант и еще один незнакомый человек. После чего А.Талант дал показание, что совершил кражу 9 голов лошадей вместе с 53-летним жителем села Бору-Баш Ак-Суйского района А. Нурланом, который является ранее неоднократно судимым за кражу скота, изнасилование и хулиганство.

При проведении дальнейших следственных мероприятий было также установлено о причастности жителя села Санташ Тюпского района А. Таланта к краже еще 3-х лошадей, имевшей место 10-сентября 2018-года в селе Жолголот Ак-Суйского района.

Решением Ак-Суйского районного суда в отношении жителя села Санташ Тюпского района А. Таланта избрана мера пресечения арест сроком на 2-месяца, а в отношении жителя села Бору-Баш Ак-Суйского района А. Нурлана - домашний арест.

В настоящее время в рамках досудебного производства следственной службой ОВД Ак-Суйского района ведутся следственные мероприятия и проверяются факты причастности подозреваемых к другим кражам скота.

Напомним, в ноябре 2018 года житель села Бору-Баш А. Нурлан через средства массовой информации заявлял, что его сына Эрмека задержали по подозрению в скотокрадстве и в отношении него применялись пытки со стороны трех милиционеров в районном отделении внутренних дел. Вскоре после этого в селе Бору-Баш его сын был найден повешенным на дереве. По версии следствия, речь идет о самоубийстве. Тогда житель села Бору-Баш сказал, что его сына довели до самоубийства сотрудники милиции.

Стоит отметить, что по заявлению А.Нурлана в отношении сотрудников милиции УГКНБ по Иссык-Кульской области ведется следствие.