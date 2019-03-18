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Достигнуто соглашение по ситуации на кыргызско-таджикской границе

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Подписан протокол по урегулированию ситуации на участке кыргызско-таджикской государственной границы в Баткенской области. Документ подписали вице-премьер-министр Кыргызской Республики Жениш Разаков и заместитель Премьер-министра Республики Таджикистан Азим Иброхим, сообщает пресс-служба правительства КР.

Согласно протоколу, достигнута договоренность о продолжении строительных работ на автодороге Кок-Таш – Ак-Сай – Тамдык. Транспортное сообщение в приграничных районах будет полностью восстановлено в прежнем режиме. Вице-премьер-министр Жениш Разаков особо отметил, что подписание Протокола состоялось с учетом взаимных интересов двух стран.

Кроме того, Жениш Разаков и руководители соответствующих государственных органов и местных властей посетили место строительства автодороги Кок-Таш – Ак-Сай – Тамдык.

Также стоит отметить, что будет продолжена работа совместных следственных групп Кыргызстана и Таджикистана по изучению последствий ситуации на кыргызско-таджикской границе.


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URL: https://www.vb.kg/377272
Теги:
граница, правительство, приграничные конфликты, Таджикистан, конфликт, Кыргызстан, Жениш Разаков
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