Школьнику, обвиняемому в убийстве одноклассника, смягчили наказание

Верховный суд смягчил приговор 18-летнему Владиславу, признанному виновным в убийстве своего одноклассника, сократив срок с 10 до 6 лет лишения свободы. Судебный акт опубликован на сайте Верховного суда.

Убийство произошло 21 мая 2017 года в селе Аламудун Чуйской области. В этот день друг зашел к Юрию домой и позвал гулять. Он хотел показать ему новый мобильный телефон, подаренный отцом. Ребята зашли в магазин, купили напитки и сигареты, и пошли за гаражи. По дороге они встретили Владислава, с которым у Юрия был старый конфликт. Одноклассники начали ругаться, при этом ссору провоцировал именно Влад, утверждает следствие. В пылу Юра сказал что-то такое, что обидело Влада, он достал нож и дважды ударил одноклассника в спину. Юра пытался убежать, но Влад догнал его и снова стал наносить удары.

Все это стало известно суду из показаний третьего приятеля, того самого, которому купили новый телефон. Он видел в руках Влада нож, видел, как он бил им Юру, как побежал вслед за ним. Но потом парень, испугавшись, убежал и не смог рассказать, что было дальше. Однако на суде он якобы нашел в себе смелость дать показания против Влада, хотя тот во всех инстанциях утверждал, что невиновен.

Окровавленного Юру, еще живого, нашли прохожие на улице. Позже на суде свидетель рассказал, что возвращался домой, когда встал в пробку. Он вышел из машины посмотреть, что происходит и увидел мальчика, лежащего на земле.

Мужчина попытался вызвать "Скорую", но бишкекские медики отказались ехать, так как район относится к Чуйской области. Врачи из Чуйской области тоже не смогли выехать на вызов – не было свободных машин. Тогда свидетель положил в свой автомобиль истекающего кровью мальчика и повез его в больницу сам. По дороге ему удалось остановить случайно проезжавшую мимо машину "Скорой", врачи пытались спасти подростка, но он умер, так и не доехав до больницы.

Позже эксперты установили, что 15-летний Юрий скончался от острого малокровия внутренних органов. Он потерял очень много крови: на его теле насчитали 18 ножевых ранений в области спины, груди, живота, головы, шеи, плеч и рук.

Суды первой и второй инстанции признали Владислава, которому на момент совершения убийства было всего 16 лет, к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Верховный суд посчитал это наказание слишком суровым и назначил ему 6 лет лишения свободы, отменив конфискацию.

Это окончательное решение, приговоры Верховного суда не могут быть оспорены. Однако может дело может быть отправлено на пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам.

Примерно половину из назначенного наказания Владислав уже отсидел.