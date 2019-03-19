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Захотят ли члены СДПК в парламенте стать оппозицией?

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- Оксана Гут
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Выступая на мероприятии, посвященном памяти аксыйских событий, бывший депутат парламента Равшан Жээнбеков назвал правильным, что партия СДПК перешла в оппозицию. А представитель политического объединения Кундуз Жолдубаева подтвердила статус социал-демократов.

- Никакого официального заявления не было, но мы говорили об этом и раньше на брифинге. Тогда никто на это внимания не обратил, - подчеркнула Жолдубаева в разговоре с VB.KG.

На вопрос, сообщил ли политсовет о такой кардинальной перемене своим представителям в Жогорку Кенеше, она ответила размыто.

- Стоит отметить, что фракция СДПК представляет партию в Жогорку Кенеше, а они себя сейчас ведут, будто отдельный орган. По закону партия не может отозвать членов фракции из ЖК. Если бы это было возможно, то такой правовой коллизии бы не было. А так получается патовая ситуация. Фракция сейчас потеряла связь с партией, и в этом заслуга Исы Омуркулова. Он, напомню, 31 октября 2018 года исключен из рядов политобъединения именно за потерю связи с центральными органами партии, председателем, политсоветом. Решение политсовета фракция не исполнила, хотя должна была. В знак протеста некоторые депутаты не ходят на заседания. Сейчас, по идее, по закону фракция должна уйти из коалиции большинства, но как поведут себя депутаты - это у них надо спрашивать, - отметила Кундуз Жолдубаева.

Редакция VB.KG решила спросить у самого Исы Омуркулова – ныне действующего (несмотря на решение партии) лидера фракции СДПК в Жогорку Кенеше. Но он, к сожалению, оказался недоступен для комментариев. А вот член комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту ЖК КР Айнуру Алтыбаева заверила, что не в курсе решения партии СДПК стать оппозицией.

- Я, во-первых, не слышала об этом, я была в командировке в Баткене и Оше, сейчас в Нарыне. Поэтому не знаю даже, как комментировать… - опешила парламентарий.

Что же по этому повод говорит внутренний регламент парламента?

- Дело в том, что регламент Жогорку Кенеша касается самого парламента и работы фракций. Возможно, что партийная ячейка будет собираться и решать этот вопрос. Но сейчас фракция СДПК владеет большинством мандатов, состоит со своими партнерами в коалиции большинства… и я не думаю, что будет принято решение о выходе из коалиции. Особенно сейчас, когда неспокойная ситуация на границе, нужно ли обострять ситуацию и в парламенте. Если коалиция большинства развалится, то начнется формирование новой коалиции, смена кабмина, это нестабильная ситуация в парламенте, правительстве. Кому это нужно? Есть ответственность за ситуацию в стране. Ведь почему некоторые фракции называются оппозиционными? – логично, что они в оппозиции к коалиции большинства и правительству. Но это правительство формировали мы сами, утверждали его, поддержали программу. А сейчас почему фракция должна уйти в оппозицию? – вопрошает Алтыбаева.

Напомним, коалиция парламентского большинства, которая к слову имеет довольно широкие полномочия, сейчас состоит из фракций СДПК, "Кыргызстан", "Бир Бол" и "Республика - Ата-Журт". В оппозиции - "Ата-Мекен" и "Онугуу - Прогресс".


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URL: https://www.vb.kg/377275
Теги:
Айнуру Алтыбаева, Алмазбек Атамбаев, Иса Омуркулов, Равшан Жээнбеков, правительство, развал коалиции, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, Кундуз Жолдубаева, СДПК без Атамбаева, СДПК
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Комментарии
Бакыт
19.03.2019, 09:32

СДПК-это партия воров, коррупционеров,  стервятников, рекетиров, гейев и мародеров. Вас надо посадить всех без суда и следствия

0
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дело №
19.03.2019, 09:35

СДПК  уже оппозиция, а часть депутатов в ЖК, это только маленькая часть перебежчиков и ссыкливых олигархов.

+1
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Ирина
19.03.2019, 09:42

Депутаты СДПК уже сказали что не пойдут в аппазицию  по стопам Атамбаева так как он ведет СДПК в пропасть из которого не выйти.

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Аня
19.03.2019, 10:00

Конечно теперь они начали боятся, потому что против коррупции хорошо работают. Они волнуются что попадут и они так же. Теперь начали такие варианты пользоваться 

0
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