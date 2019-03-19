Захочет ли Путин во время своего визита в КР встречаться с Атамбаевым?

Резкое и эмоциональное выступление экс-президента Алмазбека Атамбаева в адрес главы Кыргызстана вполне может быть связано с предстоящим приездом президента России Владимира Путина. Таким предположением поделился на своей странице в соцсети экс-депутат и эксперт в области госуправления Алишер Мамасалиев.

По его словам, он ожидал такого выпада от Атамбаева в адрес Сооронбая Жээнбекова на съезде СДПК, который пройдет 6 апреля.

"Почему же Атамбаев, не дождавшись подходящей высокой трибуны, снова пошёл на опережение, демонстративно обострив уже имеющийся конфликт с окружением Жээнбекова? Ответ может скрываться в предстоящем 28 марта визите Путина в Кыргызстан. По всей видимости целью такого резкого позиционирования является привлечение внимания к своей персоне внешних влиятельных игроков", - написал Мамасалиев.

Насколько прав экс-депутат в своем анализе? Можно ли предположить, что выступление экс-президента Алмазбека Атамбаева может быть приурочено к приезду главы России Владимира Путина? Этот вопрос редакция VB.KG адресовала экспертам.

Политолог Марат Казакпаев допускает такой сценарий. По его словам, Атамбаев во времена своего президентства был в дружеских отношениях с Путиным, который даже на последний Новый год поздравил экс-президента.

- Поэтому я полностью согласен с Мамасалиевым, что Атамбаев хочет показать крупным игрокам, что он еще на коне, чтобы лидеры крупных стран его не забывали. Вполне возможно, что он еще вернется в другом качестве, к примеру, спикером парламента, - сказал он VB.KG.

Также эксперт прокомментировал само выступление экс-президента.

- Я считаю, что выступление Атамбаева должно было прозвучать, так как это был митинг-реквием, посвященный аксыйским событиям. Другое дело, не со всеми его словами можно согласиться. К примеру, ему не следовало оскорблять Жээнбекова. Он все-таки наш президент, и пока ничего такого он не сделал, в чем его обвиняют. С другой стороны, похвально, что у президента Жээнбекова поменялась стратегия, и он в своём выступлении ни разу не упоминал имени Атамбаева. Это правильный шаг, - добавил Казакпаев.

В свою очередь политолог Бекбосун Борубашов, к которому редакция VB.KG также обратилась за комментариями, высказал мнение, что любой крупный политик всегда пытается заявить о себе не только внутренним, но и внешним игрокам. Атамбаев в данном случае не исключение.

- Особенно он старается обратить на себя внимание таких стран, как Россия, Китай, США, Узбекистан и так далее. Это своего рода посыл, мол, такие люди как я на дороге не валяются. Хотя надо признать, что Атамбаев, закаленный в боях политик, - отметил эксперт.

В то же время политолог поблагодарил Атамбаева за признание своих ошибок.

- Слушая выступление политиков мы всегда должны анализировать, как в стране делают политику, является ли источником власти сам народ или отдельно взятые чиновники, - сказал Борубашев.

Напомним, ранее на мероприятии, посвященном аксыйским событиям, экс-президент Алмазбек Атамбаев попросил прощения перед собравшимися, что привел к власти Сооронбая Жээнбекова и что из-за этого в стране воцарилось семейно-клановое правление. Также он заявил, что будет противостоять этому правлению.