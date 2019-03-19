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Школьник признался в убийстве старшеклассника

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- Екатерина Улитина
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В Нарынской области сотрудники милиции по подозрению в убийстве задержали 16-летнего жителя села Угут Ак-Талинского района Нарынской области. Об этом VB.KG сообщили в пресс-службе управления внутренних дел области.

- Преступление произошло примерно в 9 часов вечера 16 марта. В 22.30 медики областной больницы сообщили в милицию, что "Скорая" доставила к ним 17-летнего подростка с ножевым ранением. Кроме того, на его теле были обнаружены другие травмы, предположительно полученные от ударов. Молодой человек скончался в больнице, - сообщили в милиции.

В этот же день после оперативной работы был задержан ученик 10 класса средней школы имени Мусы Баетова. По данным милиции, он уже дал признательные показания, в которых рассказал, что поссорился со старшеклассником. Взял из дома кухонный нож и во время ссоры ударил им под левую лопатку противника.

В настоящее время подозреваемый задержан, назначено проведение судебно-медицинских экспертиз.


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URL: https://www.vb.kg/377277
Теги:
МВД, УВД, Нарынская область, убийство, школа, драка, Кыргызстан
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