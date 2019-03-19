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Женщина погибла от удара ножом в живот. Подозреваемый - муж

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- ВБ
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Сотрудниками ОВД Московского района по горячим следам задержан мужчина, подозреваемый в убийстве, также в ходе обыска у подозреваемого изъяли ружье и неизвестное травянистое вещество.

15 марта примерно в 00:45 часов в ОВД Московского района поступило сообщение по факту обнаружения трупа женщины в доме в селе Сретенка. На место сразу же выехала следственно-оперативная группа ОВД Московского района. Возле входа в спальную комнату был найден труп женщины с признаками насильственной смерти. Сразу была установлена личность погибшей - ею оказалась 44-летняя гр.Ч.Н. С места происшествия были изъяты вещественные доказательства и нож, которым, возможно, и было совершено убийство.

В кладовке дома, под деревянным столом, также обнаружено и изъято ружье ИЖ-18 (обрез). На кухне была обнаружена куртка подозреваемого, во внутреннем кармане обнаружен и изъят целлофановый пакет, внутри которого находилось травянистое вещество. Что именно было в пакете, будут выяснять эксперты.

Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП, в соответствии ст.130 (убийство) УК Кыргызской Республики. Следственной службой ОВД Московского района были даны следственные поручения необходимым службам. Назначены необходимые экспертизы.

По предварительным данным выяснилось, что погибшая проживала с гражданским мужем Я.О., они вместе часто распивали спиртные напитки. В день случившего муж в ходе пьяной ссоры нанес жене ножевое ранение в область живота, от чего гр. Ч.Н., не приходя в сознание, скончалась на месте.

В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий по горячим следам сотрудниками ОВД Московского района по подозрению за совершения данного преступления задержан гр. Я.О.

Подозреваемый водворен в ИВС. По уголовному делу досудебное производство и следствие продолжаются.


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URL: https://www.vb.kg/377278
Теги:
задержание, убийство, Чуйская область, Кыргызстан
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