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Десятников: Не хотите, чтобы я был депутатом? Нет проблем, хоть завтра…

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- Оксана Гут
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В Сети появилась фотография выписки из базы данных, согласно которой депутат Бишкекского городского кенеша Павел Десятников может являться российским гражданином. На изображении нет никаких печатей и, в принципе, вообще не ясно, кем и когда оно было сделано. Однако в справке написано, что 29 апреля 2009 года ОУФМС РФ в Красносельском районе выдал паспорт гражданина Российской Федерации уроженцу Киргизской ССР Десятникова Павлу Николаевичу.

За разъяснениями редакция VB.KG обратилась к самому депутату БГК. Он, забегая вперед скажем, не подтвердил, но и не опроверг информацию о российском гражданстве. При этом подчеркнул, что не нарушал закон.

- Что вы все за этим бегаете. Это преступление? Наверное, не имею право быть депутатом? Где это написано? Мои юристы сейчас смотрят - я не имею права быть госслужащим. Но вопрос даже не в том. Я не претендую на пост депутата, хоть завтра… Но я ничего не получал. А то, что в фейсбуке выложили фото, так я тоже могу про любого также написать, - сказал Десятников.

На вопрос, даст ли он свое согласие на проверку его гражданства органам ЦИК, депутат ответил следующее:

- Пусть проверяют что хотят. Если хотят, чтобы я не был депутатом БГК, то нет проблем, я не претендую, вообще. Самое главное, что я как горожанин могу вам смотреть в глаза, - заключил Павел Николаевич.

Он, к слову, сообщил, что сегодня не присутствует на очередной сессии Бишкекского горкенеша по причине обострения сахарного диабета.

Напомним, ранее у депутата БГК Жусупбек Коргонбай уулу ЦИК обнаружил паспорт гражданина Российской Федерации. Проверкой на "двойное гражданство" нардепа Центризбирком занялся после соответствующих публикаций в СМИ.

Тогда в ведомстве сообщили, что в соответствии с пунктом 9 части 2 статьи 52 Закона КР "О выборах депутатов местных кенешей" приобретение иного гражданства является основанием для досрочного прекращения полномочий депутата местного кенеша.


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URL: https://www.vb.kg/377279
Теги:
Бишкекский горкенеш, отставка, Россия, гражданство, Бишкек, Кыргызстан, Павел Десятников
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