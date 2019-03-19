Следствие должно выяснить, кто заварил бучу на кыргызско-таджикской границе

После приграничного конфликта на кыргызско-таджикской границе начато семь досудебных производств по трем статьям Уголовного кодекса. Об этом VB.KG сообщили в Генеральной прокуратуре.

- В настоящее время создана следственно-оперативная группа. В нее входят сотрудники ГКНБ и МВД, - прокомментировали в пресс-службе Генпрокуратуры.

По данным надзорного органа, досудебное производство начато по трем статьям Уголовного кодекса: статья 264 ч.1 "Организация массовых беспорядков", статья 39-130 ч.2 п.10 "Покушение на убийство, совершенное на почве расовой, этнической, национальной, религиозной или межрегиональной вражды" и статья 201 ч.3 п.2 "Грабеж с проникновением в жилище".

Напомним, 13-14 марта в Баткенской области между жителями приграничных районов Кыргызстана и Таджикистана произошел конфликт. Причиной стало строительство объездной дороги Ак-Сай – Тамдык, начатое кыргызскими властями. Пограничники обоих государств применили оружие, чтобы остановить беспорядки. В результате столкновений 3 кыргызстанца получили огнестрельные ранения, пострадали автомобили, жилые дома и несколько хозяйственных построек. По данным таджикских властей, с их стороны погибли два человека.

Вице-премьер-министры двух республик провели серию переговоров, в результате которых Кыргызстан добился возобновления строительных работ. Сейчас о ситуации на границе правительство отчитывается перед депутатами комитета по международным делам, обороне и безопасности Жогорку Кенеша. Заседание проходит за закрытыми дверями.